Le symposium 2024 de l’OECO sur la jeunesse dans l’agriculture permet à la prochaine génération d’agriculteurs de s’émanciper

Secrétariat de l’OECO –

Le symposium de l’OECO sur la jeunesse dans l’agriculture, qui s’est tenu du 7 au 9 août 2024 dans le Commonwealth de la Dominique, a rassemblé plus de 55 jeunes agriculteurs et agro-transformateurs de huit États membres, ainsi que des experts de l’industrie et des innovateurs, pour aborder l’avenir de l’agriculture. Organisé au Dominica State House et au Windsor Park Sports Stadium à Roseau, le symposium a permis aux jeunes de préparer une nouvelle ère d’agriculture durable pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au sein de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO).

Sous le thème “Cultiver l’avenir et récolter les rêves”, le symposium a proposé un programme dynamique comprenant des discours d’ouverture, des discussions de groupe, des sessions de mentorat, des visites et des opportunités de réseautage. Les participants ont abordé un large éventail de sujets, notamment l’importance des jeunes dans la prise de décision et la gouvernance, la chaîne de valeur et les opportunités de marché pour les jeunes, le développement de l’agro-industrie et le rôle de la recherche, de l’innovation et de la technologie dans le développement du secteur.

Points forts du symposium :

Discours d’ouverture – Histoire de l’agriculture dans l’OECO : L’historien et ministre de l’environnement, de la modernisation rurale, de l’élévation des Kalinago et de l’autonomisation des circonscriptions, l’honorable Cozier Frederick, a évoqué l’histoire de l’agriculture dans la région en soulignant les parallèles importants entre les pratiques durables des agriculteurs précoloniaux et la nécessité et l’importance pour les jeunes d’apporter l’innovation et les nouvelles technologies.

Sessions de mentorat : Les sessions de mentorat sur le développement de l’agro-industrie ont permis aux jeunes de participer à des discussions interactives en petits groupes afin d’en apprendre davantage sur la création d’une agro-entreprise, l’accès au marché et le développement, les normes et la certification, ainsi que le financement de l’agro-entreprise. Ils ont pu obtenir des réponses à leurs questions brûlantes de la part d’entrepreneurs ayant réussi dans l’agro-industrie.

Ateliers dirigés par des jeunes : À la suite de trois tables rondes à double sens sur les principales questions relatives aux jeunes dans l’agriculture, les participants ont été répartis en groupes pour des discussions intenses menées par les jeunes afin de trouver des solutions à des problèmes spécifiques. Chaque groupe a présenté ses solutions à ses pairs, à la Commission de l’OECO, aux partenaires et aux représentants des gouvernements.

Présentations des propositions des jeunes : À la fin du symposium, les participants ont exposé leurs solutions et créé un document détaillé. Le représentant qu’ils avaient choisi pour le symposium, M. Victor Wade d’Antigua-et-Barbuda, a officiellement remis les propositions au directeur général de l’OECO, M. Didacus Jules.

Prix de la personne de l’année de l’OECS YIA : Mme Bevon Charles, fondatrice d’Akata Farms à la Grenade, a reçu le prix de la personnalité de l’année de la Jeunesse agricole de l’OECO. Elle a été reconnue par les juges pour son travail d’intégration des technologies de pointe et des pratiques respectueuses de l’environnement afin d’autonomiser les agriculteurs locaux et de stimuler la croissance économique à la Grenade. Avec ce prix, la Commission de l’OECO espère que le partage de ses connaissances aura un impact similaire dans le reste de la région.

Lors de la présentation des propositions des jeunes, M. Victor Wade a déclaré au nom de tous les participants :

“Je félicite les gouvernements de l’OECO de voir la valeur des jeunes d’aujourd’hui… Nous sommes réunis pour que vous écoutiez, appreniez et compreniez ce qu’il vous faut pour apporter ce changement significatif”.

Enthousiasmée par l’opportunité qui lui est offerte d’être la personnalité de l’année de l’OECS, Mme Bevon Charles a fait part de quelques remarques :

“J’ai toujours été convaincue de la nécessité de faire entendre la voix des jeunes dans le développement de la politique agricole. Des politiques sont élaborées pour l’agriculture, mais nous n’avons pas vu de politiques directement destinées aux jeunes dans l’agriculture pour répondre aux besoins et aux défis auxquels ils sont confrontés. Nous avions besoin de la voix des jeunes et de leur représentation – des jeunes autour de la table. Je pense que ce symposium est un pas dans cette direction. C’est un engagement [de la part] de nos ministres dans toute la région qu’ils sont prêts à écouter les jeunes et qu’ils nous ont donné une position à la table pour que nous puissions faire partie du processus de prise de décision, tout en promettant de nous donner les ressources nécessaires”.

Les participants au symposium YIA de l’OECO ont été sélectionnés par les ministères de l’agriculture de chaque État membre sur la base de critères spécifiques concernant le potentiel de contribution à la sécurité alimentaire régionale et la démonstration de l’innovation dans le secteur.

À l’issue du symposium, les participants sont repartis avec une confiance renouvelée dans leur engagement à soutenir les jeunes dans l’agriculture. L’événement a souligné le rôle essentiel que les jeunes joueront dans l’élaboration de l’avenir de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l’importance d’un investissement continu dans l’éducation et l’innovation agricoles.Le symposium 2024 de l’OECO sur la jeunesse dans l’agriculture a été organisé par la Commission de l’OECO, accueilli par le gouvernement de la Dominique et financé par le programme d’intégration régionale par la croissance, l’harmonisation et la technologie (RIGHT) de l’Union européenne. Parmi les autres partenaires figuraient l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA), l’Initiative de partenariat pour la gestion durable des terres de la Dominique et l’Entraide universitaire mondiale du Canada (Caraïbes).

J’aime ça : J’aime chargement…