Le taux de mortalité élevé du cancer de la prostate en Dominique suscite une campagne de sensibilisation

Dominica News Online –

La Dominique reste confrontée à un taux de mortalité élevé dû au cancer de la prostate, qui s’est constamment classé parmi les dix premières causes de décès de l’île au cours de la dernière décennie. En 2023, le cancer de la prostate était la sixième cause de décès, avec 26 décès, contre 32 en 2022. Ces statistiques alarmantes soulignent le besoin urgent d’une sensibilisation accrue et de mesures proactives.

C’est pourquoi la Dominica Cancer Society (DCS) célébrera le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate en septembre, dans le cadre du Caribbean Wellness Month 2024, promu par le ministère de la santé et des services sociaux. Le thème des activités de cette année, “Cancer de la prostate, il est temps d’agir”, souligne la nécessité pour les hommes et leurs familles de donner la priorité au dépistage du cancer de la prostate et à la sensibilisation à cette maladie.

La campagne d’un mois débutera par un discours radio-télévisé du ministre de la santé et des services sociaux le 2 septembre. Tout au long du mois de septembre, le DCS, en collaboration avec les équipes de santé du district, organisera des forums communautaires et des dépistages du cancer de la prostate dans différents districts de santé, notamment à Marigot, Grand Bay etc.

Le groupe de soutien aux hommes de la DCS prévoit d’organiser des arrêts de dans des lieux de rassemblement populaires tels que les espaces de dominos et les installations sportives afin d’engager les hommes dans des discussions informelles sur la santé de la prostate. En outre, une session spéciale sera organisée à la prison d’État le 5 septembre pour informer les détenus sur le cancer de la prostate.

Plusieurs débats radiophoniques auront également lieu tout au long du mois. Le DCS a demandé une réduction des coûts pour les tests de l’antigène prostatique spécifique (PSA) dans les laboratoires et pour les médicaments contre le cancer de la prostate dans les pharmacies. Les médecins privés sont encouragés à proposer des services de dépistage dans leurs cabinets, afin d’améliorer la santé des hommes pour la sécurité des familles et le développement national.

L’un des temps forts du mois sera une table ronde exclusivement masculine qui se tiendra le 25 septembre à 19 heures sur le campus de l’UWI. Le panel, composé de l’urologue Dr Ken Jacob, du conseiller Thomas Holmes et de l’homme d’affaires Val Cuffy, discutera de “Les hommes, notre santé et notre vie”, avec pour modérateur l’ancien médecin en chef, le Dr David Johnson.

Le mois d’activités se terminera par l’événement phare du DCS, la marche annuelle contre le cancer, le dimanche 6 octobre. La marche partira de deux endroits : de l’église catholique romaine de Canefield au stade sportif de Windsor Park pour le sud, et de Purple Turtle Beach à Benjamin’s Park pour le nord. Cet événement, qui constitue le plus grand programme de sensibilisation du public et la plus importante collecte de fonds de la société, vise à obtenir un large soutien pour aider à combler le fossé en matière de soins pour le traitement du cancer.

Pour plus d’informations ou pour participer à l’une des activités, visitez les bureaux de la Dominica Cancer Society au 30 McIntyre Lane, Goodwill, ou appelez le 316-7326. N’oubliez pas : “Cancer de la prostate, il est temps d’agir”.

J’aime ça : J’aime chargement…