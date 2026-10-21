L’école Roseau Combined remporte le concours d’innovation agricole

St. Lucia Times

Crédit photographique : Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture

Un projet explorant l’utilisation de peaux de banane mises à tremper pour la production agricole a permis à l’école Roseau Combined de remporter la troisième édition du concours d’innovation agricole organisé par la délégation de l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) à Sainte-Lucie.

Le concours s’est tenu à Odsan, dans le district de Castries, dans le cadre des activités du ministère de l’Agriculture pour la Journée mondiale de l’alimentation. Il avait pour thème : « Donner aux jeunes les moyens de concevoir des solutions agricoles durables ».

Il mettait en valeur les idées d’élèves du primaire pour répondre aux défis agricoles, notamment la réduction des déchets, la sécurité alimentaire, l’agriculture durable et la résilience climatique.

Le projet de Roseau Combined, baptisé Banana Peel Miracle Irrigation Liquid — « Liquide miracle d’irrigation à base de peaux de banane » —, explore l’utilisation potentielle du liquide obtenu après trempage des peaux comme fertilisant ou comme apport dans l’eau d’irrigation.

L’école a reçu un trophée et quatre montres connectées.

L’école Ciceron Combined s’est classée deuxième avec AgroS758, un concept fondé sur la technologie visant à valoriser les déchets agricoles et les surplus de production.

Elle a remporté un trophée et une visite à caractère écologique à Hotel Chocolat.

L’école Odsan Combined a obtenu la troisième place avec Cocoweed Shield, un projet utilisant des enveloppes de noix de coco mises au rebut et des plantes envahissantes pour fabriquer un tapis de paillage biodégradable. Celui-ci est conçu pour limiter la pousse des mauvaises herbes, conserver l’humidité du sol et favoriser la croissance des cultures.

L’établissement a reçu un trophée.

L’école primaire d’Anse-la-Raye a également participé au concours.

Toutes les écoles participantes ont reçu du matériel de jardinage, notamment des semences, des outils et des intrants agricoles, afin d’encourager la poursuite de l’apprentissage pratique et l’implication des élèves dans l’agriculture.

L’IICA a salué le soutien du ministère de l’Agriculture, d’Hotel Chocolat, de Massy Stores St Lucia Limited, de la mission technique de Taïwan et du Fonds de conservation de Sainte-Lucie, qui ont permis l’organisation de ce concours.