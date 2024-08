Les agriculteurs de Sainte-Lucie reçoivent de la chaux agricole pour améliorer la qualité des sols

Le projet Unleashing the Blue Economy of the Caribbean (UBEC) poursuit son travail dans le cadre d’une sous-composante visant à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer la résilience du secteur agricole, en collaboration avec le ministère de l’agriculture, de la pêche, de la sécurité alimentaire et du développement rural.

Le dernier en date de ce programme de soutien est la distribution de chaux agricole, qui a débuté le 30 juillet 2024, à Odsan pour les agriculteurs des régions 7 et 8. L’avantage de la chaux est d’améliorer la qualité générale du sol et l’absorption des nutriments.

L’achat et la distribution de chaux agricole aux agriculteurs est une activité essentielle pour l’UBEC, afin de soutenir le développement durable du secteur agricole. M. George Alcee, responsable technique des cultures à l’UBEC PIU, explique plus en détail les avantages de l’utilisation de la chaux agricole.

“Le sol peut devenir légèrement trop fortement acide avec le temps, ce qui est accéléré par l’utilisation prolongée et intense d’engrais à base d’azote. Un sol acide entrave la disponibilité et l’absorption des éléments nutritifs du sol/des plantes nécessaires à la croissance des plantes et à une production optimale en rendant les éléments toxiques plus solubles et plus facilement disponibles pour les plantes. À cet égard, l’utilisation de la chaux agricole représente un équilibre entre les avantages et les inconvénients potentiels de l’utilisation continue d’engrais azotés. La chaux agricole maximise la performance des nutriments du sol en améliorant leur disponibilité pour les plantes et leurs réactions réciproques. Elle améliore également la structure du sol et l’environnement général pour la survie des organismes du sol, qui sont bénéfiques pour la croissance des plantes”.

En février 2024, l’UBEC, en collaboration avec le ministère de l’agriculture, de la pêche, de la sécurité alimentaire et du développement rural, a distribué 39 000 sacs d’engrais aux agriculteurs.

L’utilisation efficace des engrais présente plusieurs avantages pour les agriculteurs, notamment l’augmentation du rendement des cultures, l’amélioration de la fertilité des sols, l’augmentation de la résistance des plantes aux maladies et aux parasites, et l’adaptabilité à diverses cultures.

Cependant, l’un des principaux effets secondaires de l’utilisation prolongée et intensive d’engrais à base d’azote, en particulier, est sa tendance à accroître l’acidité du sol. C’est pourquoi l’utilisation de la chaux agricole vise à restaurer la structure et la composition optimales du sol.

Le projet soutient actuellement les agriculteurs avec une initiative de travailleurs agricoles qui fournit la capacité nécessaire pour la préparation des terres et la gestion des cultures.

Dans les mois à venir, l’UBEC achètera et distribuera également des herbicides, des pesticides et d’autres produits agricoles pour aider à la gestion efficace des cultures, et cherche à développer l’agriculture d’ombre avec la construction et la réhabilitation de plusieurs serres dans l’ensemble de l’île.

Le projet prévoit également la réalisation de plusieurs travaux de drainage dans les exploitations agricoles de diverses communautés, afin de contribuer à la lutte contre les inondations.

Le ministère des finances, du développement économique et de l’économie des jeunes, par le biais du projet UBEC, continue de travailler en étroite collaboration avec le ministère de l’agriculture, de la pêche, de la sécurité alimentaire et du développement rural afin d’accroître la sécurité alimentaire, de renforcer la résilience sectorielle au sein du secteur agricole et de fournir une aide directe aux agriculteurs pour les aider à se remettre des catastrophes naturelles et des autres impacts du changement climatique, ainsi que des chocs économiques mondiaux.

SOURCE : Libérer l’économie bleue des Caraïbes

J’aime ça : J’aime chargement…