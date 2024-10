Les dirigeants du FIDA et de l’IICA se réunissent en Amérique latine et dans les Caraïbes pour discuter du renforcement de la résilience des communautés rurales

Dominica news.

Les dirigeants du Fonds international de développement agricole (FIDA) et de l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) ont réaffirmé leur volonté de renforcer les communautés rurales d’Amérique latine et des Caraïbes.

Cet engagement a été réaffirmé lors d’une réunion qui s’est tenue au siège du FIDA à Rome, où Álvaro Lario, président du FIDA, et Manuel Otero, directeur général de l’IICA, se sont entretenus avec des ambassadeurs de plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes. La table ronde, à laquelle participait également l’ambassadrice Antonella Cavallari de l’Organisation internationale italo-latino-américaine (IILA), s’est concentrée sur les efforts de collaboration visant à soutenir le développement agricole et rural dans la région.

La table ronde, intitulée “Coopération en matière de développement agricole et rural dans les Amériques – Opportunités pour le FIDA et l’IICA”, a vu la participation de représentants de pays tels que l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Costa Rica, Cuba, la République dominicaine, le Salvador, Haïti, le Honduras, le Mexique, le Panama, le Paraguay et le Pérou. Ces représentants ont fourni des informations et des recommandations précieuses concernant les priorités du FIDA et de l’IICA, dans le but d’accélérer et d’étendre les initiatives des deux organisations.

Un résultat important de leur collaboration a été un protocole d’accord signé lors de la récente réunion des ministres de l’Agriculture du G20 au Brésil, qui vise à améliorer la sécurité alimentaire dans les zones rurales grâce à l’investissement, à la numérisation de l’agriculture et au renforcement des chaînes de valeur.

Le partenariat entre le FIDA et l’IICA remonte à 1987, lorsqu’ils ont formalisé leur collaboration pour améliorer les conditions de vie des populations rurales en Amérique latine et dans les Caraïbes. Au cours des récentes discussions, Katherine Meighan, chef du service juridique et de la gouvernance du FIDA, a facilité le dialogue entre les ambassadeurs du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC). L’ambassadeur Cavallari a souligné l’importance de favoriser les synergies entre les organisations régionales et a insisté sur la nécessité d’améliorer l’accès au crédit pour les communautés rurales, ce qui est essentiel pour l’adoption de nouvelles technologies.

Efrén Arnoldo Bernal, ambassadeur d’El Salvador et président en exercice du GRULAC à Rome, a salué les efforts de l’IICA et a reconnu que les ambassadeurs étaient des alliés clés pour atteindre des objectifs communs, en particulier pour renforcer la sécurité alimentaire et soutenir les agriculteurs de la région. L’ambassadrice du Paraguay, María José Argaña, a souligné le rôle essentiel d’institutions telles que l’IICA, le FIDA et l’IILA dans son pays, en plaidant pour que l’on mette l’accent sur les femmes rurales qui sont essentielles à la production agricole et à la subsistance des familles.

En outre, l’ambassadrice Carla Carneiro du Brésil a souligné le besoin urgent de faire face au changement climatique par des actions ciblées et des stratégies d’adaptation. Elle a souligné la nécessité de faciliter l’accès au crédit pour les femmes dans les zones touchées par le climat, en particulier dans le nord-est du Brésil, et a fait part de l’expérience de son pays en matière de gestion des ressources en eau. Les représentants du Panama et du Guatemala, Tomás Duncan Jurado et Olga María Pérez Tuna, respectivement, ont appelé à un renforcement du soutien et de la formation pour les agriculteurs autochtones et les communautés rurales confrontés aux défis liés au climat, soulignant la nécessité d’une assistance globale dans ces zones vulnérables

J’aime ça : J’aime chargement…