Les États-Unis ont récemment réalisé une saisie impressionnante de drogues après une mission dans la mer des Caraïbes.

St. LuciaTimes L’équipage du cutter de la Garde côtière des États-Unis, le Resolute, a déchargé environ 115 millions de dollars de cocaïne et de marijuana. Cette opération a eu lieu à leur retour au port d’origine à St. Petersburg, en Floride, après un déploiement de 38 jours dans la région.

Au total, l’équipage a mis à jour environ 4 400 kilogrammes (9 690 livres) de cocaïne et près de 2 500 kilogrammes (5 490 livres) de marijuana. En plus de la saisie de drogues, cinq présumés trafiquants ont été transférés à terre pour faire face à des poursuites fédérales par le ministère américain de la Justice.

L’opération a été menée dans le cadre de la Joint Interagency Task Force-South, qui coordonne des efforts de lutte contre le trafic illicite et des opérations de coopération en matière de sécurité dans les Caraïbes ainsi que dans les océans Atlantique et Pacifique.

Au cours de leur patrouille, l’équipage du Resolute a interagi avec un aéronef néerlandais pour intercepter un bateau rapide, forçant les trafiquants à jeter leur cargaison illicite par-dessus bord. De plus, deux semaines plus tard, l’équipage a découvert 750 kilogrammes (1 653 livres) de cocaïne cachés à bord d’un voilier suspect.

Dans le cadre de la coopération internationale, l’équipage du Resolute a également collaboré avec le navire de la marine royale néerlandaise HNLMS Holland pour transférer la garde des drogues saisies et des suspects pour d’éventuelles poursuites aux États-Unis. En tout, le Holland a transféré plus de 2 200 kilogrammes (plus de 5 000 livres) de marijuana et 2 000 kilogrammes (4 409 livres) de cocaïne au Resolute.

