Les Éthiopiens victimes de la traite des êtres humains sont dans l’incertitude après l’emprisonnement de leurs ravisseurs par un tribunal des îles Caïmans

Des Éthiopiens victimes de la traite vers les îles Caïmans à bord d’un yacht immatriculé en Grande-Bretagne ont été laissés dans l’incertitude après que leurs passeurs, un couple de mari et femme, ont été condamnés à des peines allant jusqu’à quatre ans de prison.

Kedir Osama Musa et Tilahum Assafa Bruke – qui ont déclaré à un tribunal des îles Caïmans qu’ils avaient fui leur pays d’origine parce qu’ils craignaient pour leur vie dans un contexte de troubles et de conflits politiques – sont bloqués dans cette juridiction pendant que le gouvernement réfléchit à ce qu’il convient de faire d’eux.

Le principe de non-refoulement, norme internationale de protection des réfugiés, interdit aux juridictions de renvoyer des personnes dans leur pays d’origine s’il existe des “motifs sérieux” de croire qu’elles courraient un risque grave si elles y étaient renvoyées.

Le bureau du gouverneur et le ministère des contrôles frontaliers ont tous deux déclaré que la législation sur la protection des données ne leur permettait pas de faire des commentaires sur des cas individuels.

Une porte-parole du ministère a déclaré que l’affaire était “à un stade critique et sensible, et que la divulgation pourrait compromettre de manière significative son issue”.

Elle a ajouté : “Le ministère fera une brève déclaration dès qu’il le pourra”.

Une porte-parole du gouverneur Jane Owen a déclaré que les questions d’immigration étaient du ressort du ministère, mais que son bureau travaillait en étroite collaboration avec les autorités caïmanaises sur ces questions.

Traitement cruel décrit

Le skipper anglais du yacht, âgé de 52 ans, a été condamné au début du mois à quatre ans de prison et sa femme, âgée de 39 ans, à trois ans et demi.

Les deux hommes, qui ne peuvent être nommés pour des raisons juridiques, ont également été reconnus coupables d’entrée illégale aux îles Caïmans et d’avoir omis de remplir une carte de débarquement.

Le tribunal de première instance a appris que les Éthiopiens avaient subi des traitements cruels et dégradants à bord du bateau.

On leur a crié dessus, on les a forcés à dormir sur le pont, on leur a lancé des injures racistes telles que “singe” et on les a privés de nourriture et d’eau, bien qu’ils aient acheté leurs propres provisions.

Le tribunal a appris que Musa était parti d’Éthiopie pour se rendre au Cap-Vert, au large de la côte ouest de l’Afrique, et qu’il avait payé le capitaine du bateau 1 500 dollars et 500 euros pour qu’il l’emmène au Brésil.

Bruke a rejoint le bateau à Saint-Martin. Il a remis un total de 2 500 dollars pour être livré au Honduras.

Mais le yacht a fait escale dans les îles Vierges américaines avant de se rendre à Cayman Brac, où les douaniers ont effectué une descente et trouvé les deux Éthiopiens enfermés dans la cabine.

Les douaniers ont arrêté le skipper et sa femme, qui avaient été interrogés après avoir débarqué.

La Commission des droits de l’homme n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur cette affaire.

