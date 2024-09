Les îles Caïmans sont-elles confrontées à une fuite des cerveaux ? Les habitants vivant à l’étranger répondent par l’affirmative

Cayman Compass

Les îles Caïmans sont confrontées à une fuite de certains de leurs jeunes talents les plus brillants en raison du manque d’opportunités et du coût élevé de la vie sur l’archipel.

Bien qu’elles dépensent environ 13 millions de dollars par an pour des bourses d’enseignement supérieur – dont certaines lient les étudiants à des contrats qui les obligent à rentrer chez eux après l’université – il semble que le nombre de jeunes gens qui choisissent de vivre à l’étranger soit en augmentation.

Plusieurs diplômés universitaires ont confié au Compass qu’ils avaient l’impression de devoir quitter leur pays pour trouver des opportunités à la hauteur de leur formation ou de leurs ambitions.

Si l’on ajoute à cela la perception d’un “plafond de béton” pour les locaux dans des professions clés, notamment dans les secteurs du tourisme et des services financiers, ils se demandent si le chemin vers des carrières intéressantes existe vraiment aux îles Caïmans.

Nombre d’entre eux se disent reconnaissants des opportunités académiques que les générations précédentes n’ont jamais eues et aimeraient utiliser leurs compétences et leurs qualifications pour faire des îles Caïmans un endroit meilleur.

Mais ils ont dressé le tableau d’opportunités étouffées sur le lieu de travail et d’un soutien limité au développement des entreprises.

D’autres nous ont dit qu’ils ne pourraient pas se permettre de fonder une famille ou d’acheter une maison aux Caïmans.

“Je ne veux pas me contenter de survivre d’un chèque à l’autre, je veux pouvoir mener une vie heureuse dans mon propre pays”, nous a confié une étudiante, qui aimerait retourner aux Caïmans après ses études, mais dont les perspectives d’avenir sont désespérantes.

Une autre professionnelle du marketing en milieu de carrière nous a dit qu’elle aimerait rentrer chez elle, mais qu’elle ne trouvait pas d’emploi correspondant à son salaire aux États-Unis.

“Ce n’est pas une question de volonté”, a-t-elle déclaré. “J’ai besoin du salaire le plus élevé qui corresponde à mon expérience, sinon je ne peux pas m’en sortir aux îles Caïmans.

Le gouvernement ne tient pas de statistiques sur l’émigration, mais Cayman Connection – un réseau social et professionnel pour les Caïmanais de l’étranger – compte aujourd’hui environ 2 000 membres. Le nombre de membres de ce groupe bénévole ne représente qu’une fraction du total des ressortissants des îles Caïmans vivant à l’étranger.

En l’absence de données, il s’agit nécessairement d’une histoire construite sur des anecdotes et des témoignages personnels. Mais certains thèmes clés sont ressortis de nos entretiens avec de nombreux Caïmanais vivant à l’étranger, qui se préparent à partir ou qui sont rentrés chez eux après un séjour à l’étranger.

Les principales préoccupations concernaient l’étendue et la diversité des opportunités, les perceptions de népotisme et de progression basée sur la titularisation plutôt que sur le talent, et l’augmentation spectaculaire du coût de la vie qui rend difficile le retour aux îles Caïmans après un séjour à l’étranger.

De l’école culinaire à la fabrication de sandwichs

Le désenchantement de Stefan Ebanks a commencé lors de son stage au Ritz-Carlton.

Il travaillait l’été à l’hôtel tout en préparant sa licence au programme d’arts culinaires de l’université Johnson and Wales.

Pendant cette période, il dit avoir travaillé plus longtemps, fait des heures supplémentaires et ne s’être jamais fait porter pâle, dans le but de rompre avec la perception dominante des “Caïmanais paresseux”.

Il a terminé ses études et obtenu une maîtrise en gestion du tourisme.

Dans une interview accordée au Compass en 2012, Ebanks, alors âgé de 18 ans, a parlé de sa passion pour la cuisine et de ses ambitions de devenir directeur de la restauration au Ritz-Carlton et ministre du tourisme des îles Caïmans.

Mais à son retour aux îles Caïmans après l’obtention de son diplôme, il s’est rendu compte qu’il était difficile d’accéder au premier échelon de cette carrière.

“Le meilleur emploi que j’ai pu obtenir était chez Subway”, a-t-il déclaré.

“Il y avait quelques possibilités d’emploi de débutant, mais rien qui n’offrait une quelconque mobilité ou des chances d’accéder à un poste de direction.

Cette situation contrastait fortement avec celle de ses collègues diplômés qui, selon lui, progressaient beaucoup plus rapidement.

Il a accepté un poste de manager dans un restaurant Sweetgreen à Philadelphie et n’a jamais regardé en arrière.

Ebanks gagne aujourd’hui un salaire à six chiffres en tant que directeur des opérations d’une entreprise agroalimentaire en pleine expansion.

“Je trouve dommage de ne pas avoir pu prospérer dans mon propre pays, alors que je suis traité comme un roi à l’étranger”, a-t-il déclaré.

Aujourd’hui âgé de 31 ans, il ne voit guère comment il pourrait se permettre de retourner aux îles Caïmans.

Il insiste sur le fait qu’il n’y a pas de plan de carrière, soulignant que les meilleurs employés de l’industrie ont tendance à rester en poste pendant longtemps.

“Je n’aurais jamais eu cette opportunité aux îles Caïmans ; personne n’aurait pris le risque de m’embaucher.



Stefan Ebanks lorsqu’il était stagiaire à l’adolescence. – Photo de l’entreprise : Fichier

Lorsqu’il regarde les salles de réunion et les postes de direction aux îles Caïmans, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, il dit ne pas voir beaucoup de visages comme le sien.

“Les PDG ne sont pas caïmanais, les directeurs des ressources humaines ne sont pas caïmanais”, dit-il. “Je ne vois pas comment je pourrais un jour rentrer chez moi parce qu’il n’y a pas d’opportunité pour moi là-bas. La seule chose à faire serait de rentrer au pays, de me lancer dans la politique et d’essayer de changer les choses.

Ebanks constate des difficultés similaires chez les diplômés caïmanais de sa promotion.

“Certaines des personnes les plus intelligentes que je connaisse travaillent au Canada, à Dubaï et au Royaume-Uni. Ils ne reviennent pas aux îles Caïmans”.

Le financement des entrepreneurs est difficile à trouver

Jordy Rankine fait partie de ces personnes qui aimeraient revenir.

Chef cuisinier privé installé en Floride et travaillant avec des célébrités telles que le producteur de disques Timbaland, il se fait un nom aux États-Unis.

Mais son rêve est de revenir aux îles Caïmans avec sa famille, dont deux jeunes enfants, et de créer son propre restaurant.

“La culture caïmanaise est en train de disparaître, et la nourriture en est un élément important”, explique-t-il. “Il n’y a pas de restaurant caïmanais moderne et contemporain.



Le chef Jordy Rankine, à droite, en train de cuisiner aux îles Caïmans.

C’est en partie une conséquence de l’étroitesse du marché, mais comparé aux États-Unis, il estime que les possibilités de financement d’un restaurant en phase de démarrage sont limitées aux îles Caïmans.

Il pense que le gouvernement pourrait sortir des sentiers battus en accordant des prêts de développement aux entrepreneurs caïmanais ou en offrant un espace de cuisine commun, voire un restaurant désaffecté, comme le Lighthouse à Breakers, pour servir d’incubateur aux chefs locaux afin qu’ils développent leurs idées et forment de jeunes Caïmanais.

M. Rankine pense qu’il possède des compétences qui pourraient aider sa communauté et maintenir la culture caïmanaise en vie. Les récents événements “pop-up” ont connu un succès retentissant.

Mais il ne voit pas de porte pour réaliser son ambition aux îles Caïmans à l’heure actuelle.

La situation était la même lorsqu’il a obtenu son diplôme universitaire.

“J’ai eu l’occasion d’apprendre et de me développer davantage aux États-Unis”, explique-t-il. “Maintenant que je suis prêt à rentrer chez moi, je ne pense pas pouvoir me le permettre.

Lors d’une récente visite aux îles Caïmans, il a été choqué par le coût de la vie. Même avec un bon salaire, il pense qu’il serait difficile de subvenir aux besoins de sa jeune famille.

“J’ai également du mal avec l’aspect moral de la question”, a-t-il déclaré. “Qui suis-je pour dire que je mérite d’être mieux payé qu’une autre personne ? Mais j’aurais besoin d’un certain montant pour subvenir aux besoins de ma famille.

Aux États-Unis, on progresse au mérite

L’impression que les diplômés caïmanais ont du mal à atteindre leurs objectifs de carrière dans leur propre pays ne se limite pas au secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

Une professionnelle du marketing, qui a déménagé aux États-Unis pour bénéficier d’une plus grande liberté de circulation pendant la période COVID, nous a dit qu’elle avait gravi les échelons si rapidement qu’elle ne pouvait pas se permettre de revenir.

“Un mois après mon arrivée aux États-Unis, j’occupais un poste de direction dans une grande agence de publicité. Moins d’un an plus tard, on m’a proposé un poste de directrice chez l’un de nos clients.

“Ce qui a manqué à la main-d’œuvre des îles Caïmans, c’est le recrutement au mérite. Aux États-Unis, il s’agit de références fantastiques et d’une excellente page LinkedIn.

Elle affirme que ce n’est pas le cas aux îles Caïmans. Elle aimerait rentrer chez elle, mais elle a du mal à obtenir des entretiens pour des postes de son niveau.

Elle raconte qu’à une occasion, une entreprise a refusé de traiter sa candidature, sans en donner les raisons.

“Il y a beaucoup de népotisme et peu de transparence”, a-t-elle ajouté.

Sa décision de rester à l’étranger est, selon elle, “liée au coût de la vie”, car “il faut être à la recherche du meilleur emploi et de la meilleure offre possible pour se permettre de vivre aux îles Caïmans”.

Depuis qu’elle s’est installée aux États-Unis, elle dit avoir reçu des dizaines de CV d’autres Caïmanais désireux de faire de même.

Opportunité en Afrique

Un entrepreneur qui a connu un grand succès aux îles Caïmans envisage son avenir en dehors de ces îles.

Jonathan Webster, fondateur d’AutoShield et de plusieurs autres entreprises, envisage le prochain chapitre de la vie de sa famille au Ghana.



Jonathan Webster

Il a déclaré que “l’hyperconsommation” de l’île moderne de Cayman n’était pas l’endroit ni le système de valeurs qu’il souhaitait inculquer à ses enfants, âgés de 8, 10 et 13 ans.

Le Ghana offre également la possibilité d’investir dans des terres et des entreprises à un niveau de participation qui n’est pas possible aux îles Caïmans. Il a récemment visité avec sa famille ce pays anglophone de la côte ouest de l’Afrique et a ressenti un lien et un sens de la spiritualité qui, selon lui, se perdent à l’ouest.

“Je suis un Africain vivant aux îles Caïmans. C’est mon héritage”, a-t-il déclaré.

Il souhaite conserver ses entreprises et ses liens avec les îles Caïmans, mais il voit plus de possibilités de développement au Ghana.

“Je veux créer de la richesse en investissant dans des personnes et dans des produits utiles, et je ne peux pas le faire dans la même mesure aux îles Caïmans. Je veux que mes enfants et mes petits-enfants soient fiers de ce que j’ai créé”, a-t-il déclaré, plaidant pour un “capitalisme plus conscient”.



M. Webster et sa famille lors d’un récent voyage au Ghana.

Il espère réinvestir à terme aux îles Caïmans, mais pense que les portes lui sont plus ouvertes au Ghana. Sa tante, qui approche de l’âge de la retraite, souhaite rejoindre la famille en Afrique, où sa pension, qui suffirait à peine à subsister aux îles Caïmans, lui permettra de vivre confortablement.

Il se dit inquiet pour l’avenir des îles Caïmans à mesure que les inégalités se creusent.

“Il y a toujours eu des gens riches aux îles Caïmans, mais aujourd’hui, partout où l’on va, les gens conduisent des Lamborghini et des Porsche. Les enfants qui grandissent aujourd’hui dans des familles qui ne peuvent pas payer la facture d’électricité ne vont pas grandir avec le même sens de l’humanité que nous.”

Les étudiants face à un dilemme

Pour les étudiants qui réfléchissent à leur avenir, la question persiste : “Dois-je rester ou dois-je partir ?”

Jenae Angelique, 26 ans, a étudié l’anthropologie et les études culturelles à l’université et est maintenant à mi-chemin d’un master en droit au Royaume-Uni.

“Je ne veux pas partir. C’est chez moi”, a-t-elle déclaré lors d’un récent voyage aux îles Caïmans pour l’été.

“Partir à l’étranger pour étudier est une chose temporaire – mon ambition est de revenir à la maison pour m’améliorer et améliorer mon pays.

Angélique et ses trois frères et sœurs, tous âgés d’une vingtaine d’années, vivent avec leurs parents aux îles Caïmans.

Elle s’interroge sur le type de carrière qu’elle pourrait poursuivre et qui lui donnerait la possibilité de posséder une maison et de fonder sa propre famille.

“Ce que je veux, c’est pouvoir mener une vie sûre, où, en tant que Caïmanaise, je puisse vivre heureuse et me sentir à ma place, et où il y ait une place pour moi dans mon pays d’origine”.

Elle a expliqué qu’elle s’était d’abord intéressée au stylisme, mais qu’on lui avait conseillé de poursuivre des carrières mieux établies aux Caïmans.

Elle pense que les Caïmanais se heurtent à un “plafond de béton” lorsqu’il s’agit de trouver des opportunités qui leur permettent de vivre confortablement.

Jusqu’à présent, mon parcours personnel s’est résumé à “faire des études, trouver un bon emploi, acquérir de l’expérience” et même lorsque j’ai fait ces choses, j’ai l’impression qu’il me reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir trouver un emploi bien rémunéré qui me permette d’assumer le coût de la vie ici.

“Je serais plus optimiste si je voyais des Caïmanais au sommet des entreprises dans tous les secteurs”, a-t-elle ajouté.

Quitter le paradis

Ashlea Akinwumi, directrice de l’organisation à but non lucratif Cayman Connection – un réseau social et professionnel pour les Caïmanais de l’étranger – explique que les gens quittent l’île pour diverses raisons.

Selon elle, les services financiers et le droit sont les “grands acteurs” de Caïman pour les emplois de diplômés. Parfois, les étudiants qui s’intéressent à d’autres domaines, en particulier à des secteurs plus spécialisés comme l’art et la mode, se voient contraints de poursuivre leurs ambitions ailleurs.

M. Akinwumi a ajouté qu’il existait de bonnes opportunités aux îles Caïmans dans un certain nombre de domaines et que l’organisation à but non lucratif s’efforçait de créer des liens pour ceux qui souhaitaient revenir.

“Nous voulons nous assurer que les jeunes comprennent qu’il existe des opportunités sur l’île une fois qu’ils ont obtenu leur diplôme”, a-t-elle déclaré. “Nous voulons qu’ils se sentent valorisés et qu’ils sachent que les gens veulent qu’ils reviennent et qu’ils voient où leurs compétences peuvent être utiles à leur île.

Certains diplômés qui sont rentrés chez eux ont déclaré qu’ils se sentaient liés par les obligations de leur contrat de bourse et qu’ils avaient fini par accepter des emplois qui ne correspondaient pas à leurs compétences ou à leurs ambitions.

D’autres ont déclaré qu’ils n’avaient pas respecté les termes de leur contrat parce qu’il n’y avait tout simplement pas d’emploi pour eux dans leur pays d’origine.

“Le gouvernement a fait un travail remarquable avec les bourses d’études”, a déclaré l’un d’entre eux. “Ma génération est probablement la plus éduquée et la plus qualifiée de l’histoire des îles Caïmans. Mais les opportunités ne sont pas là. Beaucoup d’entre nous doivent accepter des emplois qui n’ont rien à voir avec ce qu’ils ont étudié ou pour lesquels ils sont bien trop qualifiés.

Une personne qui a obtenu plusieurs diplômes, dont un MBA, avant de travailler dans de grandes entreprises à New York, a déclaré que son expérience ne comptait guère aux îles Caïmans.

Lorsqu’ils sont rentrés dans leur pays, en partie à cause de la pandémie et en partie pour se rapprocher de leur famille, ils se sont vu proposer un poste dans une grande entreprise, assorti d’un salaire inférieur de 40 000 dollars à celui qu’ils percevaient pour un poste similaire aux États-Unis, six ans plus tôt.

Aux États-Unis, ils ont eu le sentiment d’avoir été évalués au mérite. Aux îles Caïmans, dans un certain nombre de postes, ils ont eu l’impression qu’il y avait un plafond.

“Aux États-Unis, on m’a fait de meilleures offres et on m’a indiqué plus clairement comment je pouvais progresser. Chez moi, j’ai plutôt l’impression de cocher une case en tant que personne embauchée aux îles Caïmans.

“Je n’ai vu aucun Caïmanais à des postes de directeur ou de cadre supérieur.

Le ministère reconnaît les problèmes

En 2022, dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles, 724 étudiants ont suivi des études supérieures à l’étranger grâce à des bourses du Conseil de l’éducation.

Le ministère de l’éducation reconnaît que les contrats de bourses obligent les diplômés à revenir aux îles Caïmans pour une période équivalente à la durée de leurs études.

Des reports pouvant aller jusqu’à trois ans sont autorisés pour les étudiants qui souhaitent saisir des opportunités d’emploi à l’étranger avant de “remplir leur obligation de travailler aux îles Caïmans”.

Un porte-parole du ministère a reconnu que les inquiétudes concernant les possibilités limitées offertes aux jeunes Caïmanais après l’université étaient “tout à fait justifiées”.

Le ministère a souligné que le soutien de la Scholarship Secretariat Unit (unité de secrétariat des bourses d’études) était un moyen d’aider les jeunes à “prendre des décisions éclairées sur leurs domaines d’études et leurs futurs parcours professionnels qui correspondent aux besoins de l’économie locale”. Le ministère offre également des possibilités d’emploi aux enseignants qui rentrent au pays.

“Un éventail plus large de perspectives d’emploi dans divers secteurs est essentiel pour recruter nos jeunes talents”, a déclaré le porte-parole.”À ce titre, nous sommes ouverts au dialogue et à la collaboration avec d’autres parties prenantes du gouvernement et du secteur privé pour aborder cette question importante et élaborer des stratégies globales qui favorisent un environnement propice à la création d’emplois et à l’évolution de carrière de nos jeunes Caïmanais instruits.”

