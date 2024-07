Les organisateurs d’abris contre les ouragans invitent les habitants à s’y mettre dès maintenant

Cayman Compass

Par Shanda Gallego – 3 juillet 2024

Quelques heures avant l’entrée en vigueur de l’avis de mise à l’abri pour les îles Caïmans, en raison du passage imminent de l’ouragan Beryl, il y avait un mélange inhabituel de préparation précipitée et d’attente détendue dans l’attente de l’inconnu.

Les habitants de West Bay se sont assis et ont regardé les eaux de plus en plus agitées, tandis que les membres du régiment des îles Caïmans se sont empressés de déballer de l’eau, de la nourriture et des lits dans l’abri anti-ouragan de la Clifton Hunter High School.

Bien que la tempête ne devrait pas atteindre les îles Caïmans avant la nuit, les organisateurs exhortent les habitants à décider rapidement s’ils comptent rester chez eux ou se réfugier dans l’un des quelque 20 abris répartis entre Grand Cayman et Cayman Brac. Ils ont ouvert leurs portes plus tôt ce matin, accueillant des personnes et leurs animaux de compagnie, ainsi que des animaux de la Cayman Islands Humane Society (Société protectrice des animaux des îles Caïmans).i

Arrivées précoces

Une douzaine d’habitants se sont rassemblés mercredi après-midi au gymnase du lycée John Gray pour s’inscrire à l’abri en prévision de l’ouragan Beryl, qui devrait frapper l’île ce soir avec de fortes pluies et des vents violents.

Le gymnase est l’un des deux abris pour animaux de l’île. Le Noah’s Ark de Cayman Brac, situé sur la falaise des terres agricoles, est également désigné comme un refuge pour animaux de compagnie, sur la base du principe du premier arrivé, premier servi.

Prenez soin de vos animaux

Lors de la conférence de presse sur l’ouragan Beryl cet après-midi, le premier ministre Juliana O’Connor-Connolly a déclaré que “la sécurité est notre priorité absolue”.

Compte tenu des nombreux facteurs en jeu, tous les protocoles d’intervention d’urgence ont été activés et les équipes de préparation aux catastrophes coordonnent leurs efforts 24 heures sur 24, a déclaré le premier ministre.

“Les abris sont prêts et certains sont adaptés aux animaux de compagnie”, a déclaré Mme O’Connor-Connolly, tout en avertissant les habitants : “Ne les laissez pas se débrouiller seuls dans les cours. Ne les laissez pas attachés. Prenez soin de vos animaux. Même si vous ne voulez pas les emmener au refuge, c’est à vous de décider, assurez-vous qu’ils sont bien soignés”.

Un propriétaire d’animaux de compagnie a déclaré au Compass qu’il était heureux de voir que Cayman rendait les refuges accueillants pour les animaux de compagnie et qu’il était heureux que ses animaux soient en sécurité pendant la tempête.

Les animaux et leurs propriétaires trouvent refuge dans l’abri anti-ouragan du John Gray High School Gym.

Les animaux disposent d’un espace dédié, séparé des personnes séjournant dans l’abri, avec des lits et des oreillers.

“Certaines personnes viennent se renseigner sur ce qu’elles doivent apporter. L’abri est assez réactif et nous nous attendons à ce qu’il y ait beaucoup de monde cet après-midi”, a déclaré Musa Machembe, responsable de l’abri au lycée John Gray, au Cayman Compass.

Les résidents doivent apporter de la nourriture non périssable et de l’eau, des couvertures, des produits d’hygiène, des médicaments et du matériel de premiers secours, des vêtements, des pièces d’identité et des documents importants. Les objets ne doivent pas prendre trop de place et les réchauds ne sont pas autorisés.

Tout le monde doit s’inscrire

Au moment de la publication, 100 personnes s’étaient inscrites sur le site de la JGHS, qui peut accueillir environ 1 500 personnes. On s’attend à ce que d’autres personnes arrivent avant l’avis de “rester sur place” prévu pour 18 heures aujourd’hui.

“Avant qu’ils n’entrent dans la zone principale de l’abri, ils doivent être enregistrés afin que nous sachions au moins qui est là et que nous puissions être responsables de toutes ces personnes que nous devrons superviser”, a déclaré M. Machembe.

Les personnes doivent s’inscrire pour séjourner dans l’un des abris anti-ouragan de George Town.

“Nous avons vérifié toutes les portes ; nous pouvons résister à des vents très forts et à la pluie. Nous disposons d’énormes générateurs. D’une manière générale, l’espace est assez confortable. L’air conditionné fonctionne, les lumières peuvent être réglées pour les personnes qui veulent dormir, afin de leur offrir un environnement confortable.

Jusqu’à présent, 12 volontaires sont arrivés et d’autres sont attendus plus tard.

Il a ajouté : “Agissez très rapidement car, d’après les informations qui circulent, il sera difficile d’être secouru une fois que la tempête nous aura atteints. Par conséquent, si les gens ont des doutes sur l’endroit où ils se trouvent, il vaut mieux qu’ils se rendent à l’abri”.

Musa Machembe, responsable de l’abri anti-ouragan, prépare des lits pour les nouveaux résidents.

Il a encouragé les résidents à “venir à l’abri à temps, parce qu’on ne perd rien. Si, par la grâce de Dieu, les choses se passent autrement et que nous sommes épargnés, c’est très bien, nous serons en sécurité. Il ne serait pas possible de sortir au milieu de la tempête. Venez, apportez tout ce dont vous avez besoin, assurez-vous que votre famille est en sécurité”.

Elaine Thomas, responsable adjointe du refuge et bénévole à la Croix-Rouge des îles Caïmans, a déclaré au Compass : “Nous sommes plus prêts que jamais”.

Elle a ajouté : “Nous n’allons pas refouler les gens, mais si cela met en danger notre vie et celle des personnes hébergées, nous devrons fermer la porte. Le régiment est sur place et Dieu merci pour lui, parce qu’il amènera des gens une fois qu’il sera sur place, nous ne pourrons pas fermer la porte.

Refuge de l’East End

Le refuge de Clifton Hunter a la plus grande capacité de tous les refuges de l’East End, pouvant accueillir environ 630 personnes.

À 15 heures, une douzaine de membres du régiment de l’escouade B ont commencé à préparer le site pour accueillir autant de personnes que nécessaire.

Le lieutenant Tyler Lawson a déclaré que le refuge devrait être prêt à accueillir des personnes pendant au moins une semaine si nécessaire.

“Nous sommes ici principalement pour dégager les routes, pour les opérations de recherche et de sauvetage, et pour évacuer les civils de la zone si nécessaire”, a-t-il déclaré.

Même si les îles Caïmans ne sont pas touchées par les vents de la force d’un ouragan, elles risquent de subir une montée des eaux et des inondations importantes.

Pour ceux qui ne savent pas encore s’ils doivent rester chez eux ou utiliser les abris, M. Lawson a conseillé : “Si vous ne vous sentez pas en sécurité ou si vous ne vous sentez pas prêt à rester chez vous, la meilleure chose à faire est d’essayer de vous rendre dans un abri”.

Il a également rappelé aux habitants de faire attention à leurs voisins, aux membres de leur famille et à eux-mêmes.

Du personnel médical sur place

Les organisateurs se sont également préparés à transformer les écoles situées au centre de la ville en abris.

Delia Hydes, l’une des principales responsables de l’école primaire Theoline L. McCoy, a déclaré que du personnel de l’Autorité des services de santé (Health Service Authority) serait posté dans l’école

Bien qu’il s’agisse de l’un des plus petits abris, pouvant accueillir environ 80 personnes, elle a indiqué qu’il contenait de la nourriture et d’autres produits de première nécessité pouvant durer plusieurs jours.

Elle a indiqué que les résidents devaient apporter leurs affaires de première nécessité, mais qu’ils devaient éviter d’apporter des valises trop grandes au refuge, afin de ne pas perdre de vue l’espace disponible.

Contrairement aux tempêtes où l’œil de l’ouragan passe directement au-dessus de nos têtes, l’ouragan Beryl n’offrira pas de répit météorologique permettant aux gens de changer d’endroit, c’est pourquoi Mme Kampa a exhorté les gens à prendre une décision sur leur lieu de séjour dès que possible.

Rosalie Johnson, employée de la Croix-Rouge, a déclaré que le personnel médical était également prêt à apporter son soutien à l’abri de l’école primaire de Savannah.

Selon elle, l’une des principales décisions que les habitants de Savannah doivent prendre avec cette tempête est de savoir si leur résidence de faible altitude est susceptible d’être inondée.

L’ouragan Beryl devrait provoquer des précipitations de 4 à 6 pouces dans la nuit de mercredi à jeudi matin.

Mme Johnson a indiqué qu’un élément important souvent oublié est une sorte de lit, surtout si la tempête devait s’aggraver.

Elle a indiqué que le refuge de 135 places n’était pas trop préoccupé par les problèmes de capacité, mais elle a conseillé aux membres de la communauté d’agir rapidement.

“Plus on entre tôt, mieux c’est”, a-t-elle ajouté.

Reportage complémentaire de Dana Kampa.

J’aime ça : J’aime chargement…