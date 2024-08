Les “pensionnaires” de l’hôpital OKEU contribuent à la pénurie de lits

St.Lucia Times

Le Premier ministre Philip J. Pierre a déclaré que les ” pensionnaires “, c’est-à-dire les patients qui entrent et restent, contribuent aux problèmes de lits de l’hôpital OKEU.

“Nous avons eu une discussion et on nous a dit que les gens s’asseyaient sur des chaises, etc. Nous avons donc besoin de plus d’espace pour les lits”, a déclaré M. Pierre.

Nous avons donc besoin de plus d’espace pour les lits”, a déclaré M. Pierre. “Mais nous avons également un problème avec les pensionnaires de l’hôpital. Il y a des gens qui viennent ici et qui restent – ils sont dans un hôtel”, a-t-il déclaré.

“Que faisons-nous d’eux ? On les met à la rue ?” demande Pierre.

“Nous devons leur trouver une place. L’objectif est d’augmenter le nombre de lits pour que les gens ne soient pas assis sur des chaises, ce qui n’est pas très esthétique. Nous voulons les mettre sur des lits”, a-t-il noté.

Toutefois, le Premier ministre a indiqué que l’hôpital devait d’abord s’attaquer au problème des “pensionnaires”.

M. Pierre s’est exprimé lors d’une cérémonie de remise de chèques vendredi.

Les 11 millions de dollars sont versés par le gouvernement pour le Millennium Heights Medical Complex (MHMC).

Ce complexe comprend l’hôpital OKEU, le Centre national de bien-être mental, le Centre de réhabilitation des toxicomanes et alcooliques Turning Point et l’hôpital de soins secondaires.

Le Premier ministre a fait état d’un arriéré de 16 millions de dollars dans les dettes de l’hôpital OKEU envers les fournisseurs, datant de plusieurs années, qui était devenu la responsabilité de son administration.

Il a indiqué que le gouvernement avait obtenu 11 millions de dollars du programme de citoyenneté par l’investissement (CIP), ce qui était insuffisant.

Néanmoins, M. Pierre a déclaré qu’en raison de “petits excédents” dans les finances du pays, le gouvernement a obtenu 5 millions de dollars supplémentaires pour résorber les 16 millions de dollars d’arriérés de l’hôpital OKEU.

Il a révélé que des personnes étaient redevables de services rendus avant la pandémie de COVID-19, dont 2 millions de dollars dus aux Français pour des soins de santé.

M. Pierre a déclaré qu’il avait demandé un audit des dettes du ministère de la santé à cet égard.

“Nous voulons que le ministère de la santé puisse utiliser son allocation pour faire ce qu’il a à faire et, deuxièmement, nous voulons pouvoir soulager les fournisseurs locaux de services médicaux de l’hôpital”, a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise des chèques.

