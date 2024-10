Les préparatifs vont bon train pour le festival “Saveurs du monde” de ce week-end

St. Lucia Times.

Les stands sont en train d’être installés pour l’événement

L’avant-cour du stade Windsor Park bourdonne des derniers préparatifs à quelques heures du tout premier festival “Saveurs du monde” en Dominique. Cet événement devrait permettre aux visiteurs de goûter à une variété de cuisines de différents pays.

S’exprimant sur les préparatifs et ses sentiments à l’approche du week-end, l’un des organisateurs du festival Flavors of the World, Simeon Joseph, a déclaré à Dominica News Online (DNO) que “les préparatifs vont plutôt bien” pour l’événement prévu le dimanche 29 septembre 2024, de 14 h à 22 h. “Nous sommes à 95 % de l’installation.

“Nous sommes prêts à 95 % en termes d’infrastructure. Notre espace VIP, notre scène, nos stands de vente, nos toilettes, notre point d’accès et bien d’autres choses encore… en termes de préparatifs, nous avançons à plein régime pour l’événement”, a expliqué M. Joseph.

Joseph a ajouté : “Ce sera une très belle expérience. Nous discutons avec nos fournisseurs, examinons les menus, coordonnons les artistes, et toutes les personnes impliquées sont enthousiastes”.

“Le week-end promet un mélange fantastique de cuisine délicieuse et variée et de divertissements pour adultes et enfants sur le terrain du Windsor Park Sports Stadium Forecourt. Nous prévoyons un événement à guichets fermés, donc ceux qui souhaitent acheter des billets sont encouragés à le faire dès que possible”, a-t-il ajouté.

“Nous aurons de la cuisine chinoise, indienne, libanaise, haïtienne, africaine et espagnole, ainsi que des plats de notre peuple Kalinago, des plats créoles et bien plus encore. Le festival mettra également en valeur la culture dominicaine avec des danseurs Kalinago, des danseurs Jing Ping, des numéros de Calypso et de Bouyon, ainsi que des spectacles attendus d’Afrique, d’Inde, du Venezuela, d’Haïti et de Martinique”, a noté M. Joseph.

Parmi les artistes qui participeront au festival “Flavors of the World” figurent Tasha P, Derrick Ra Peters, Carlyn XP, King Dice, Ralph Conde, Extasy Band, Michelle Henderson, Triple Kay, ainsi que la musique et la danse de l’Institut indien de Trinidad. Un groupe de jazz vénézuélien, entre autres, se produira également.

Les billets peuvent être achetés à Bulls Eye Pharmacy, Depex Colour Lab, Nex Connex et dans tous les bureaux des paroisses catholiques. Coût des billets : Dîner VIP 250 $, 100 $ pour les adultes avec un goûteur, 20 $ pour les enfants de cinq à douze ans, et l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de cinq ans.

Les fonds récoltés lors du festival Flavors of the World seront reversés pour l’achèvement du bâtiment historique, la cathédrale Our Lady of Fair Haven à Roseau.

