Les problèmes de santé mentale augmentent chez les adolescents des Caraïbes

Les problèmes de santé mentale et l’abus de substances chez les adolescents sont en hausse à l’échelle mondiale, et les Caraïbes n’y échappent pas.

Cette déclaration a été faite par la directrice exécutive par intérim de l’Agence de santé publique des Caraïbes (CARPHA), la Dre Lisa Indar.

« Ce qui est particulièrement préoccupant, c’est l’augmentation des comportements suicidaires dans ce groupe d’âge », a-t-elle écrit dans un message adressé aux participants à la 69e Conférence annuelle de recherche en santé de la CARPHA, qui se tiendra à la Barbade plus tard cette année.

La Dre Indar a également souligné que des taux élevés de maladies chroniques non transmissibles sont souvent liés à divers problèmes de santé mentale, comme la dépression et les troubles anxieux, qui influencent à leur tour l’observance des traitements, la morbidité et la mortalité.

Selon la responsable de la CARPHA, la capacité des gens à mener une vie épanouissante dépend souvent de leur santé mentale.

À cet égard, elle a souligné l’importance urgente de protéger et de restaurer la santé mentale, une priorité pour les professionnels de la santé publique.

La Dre Indar a rappelé que la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la santé mentale des adultes et des enfants, aggravant la crise de santé mentale dans de nombreux pays.

Elle a ajouté que la criminalité et la violence nuisent non seulement à la santé mentale, mais également à la santé physique et psychosociale des individus, des familles et des communautés.

