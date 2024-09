Les scientifiques et les défenseurs de l’environnement s’unissent pour sauver la diversité des oiseaux des Caraïbes lors de la conférence BirdsCaribbean

Birds Caribbean –

La conservation des oiseaux prend son envol ! Les éducateurs, les biologistes de terrain, les praticiens de la conservation et les leaders communautaires des Caraïbes se sont réunis lors de la 24e Conférence internationale BirdsCaribbean à Saint-Domingue pour renforcer les efforts régionaux en matière de conservation aviaire.

La 24e conférence internationale BirdsCaribbean, qui s’est tenue à Saint-Domingue du 18 au 22 juillet en collaboration avec le Grupo Jaragua, a rassemblé plus de 335 professionnels de la faune et de la flore, ornithologues, éducateurs et responsables de l’écotourisme de plus de 30 pays. En tant que plus grand rassemblement sur la conservation des oiseaux dans les Caraïbes, la conférence a été une plateforme vitale pour la collaboration régionale, soulignant le besoin urgent de protéger l’extraordinaire biodiversité aviaire de la région au milieu des défis croissants de la conservation.

“La République dominicaine, qui abrite 33 espèces d’oiseaux endémiques, a fourni un cadre idéal et a inspiré notre thème, Des mangroves aux montagnes – Sauvegarder nos trésors aviaires”, a déclaré le Dr Lisa Sorenson, directrice exécutive de BirdsCaribbean. “Les Caraïbes sont un point chaud de la biodiversité avec plus de 700 espèces d’oiseaux, dont 180 espèces qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. Des pressions telles que le changement climatique et la perte d’habitat ont exposé ces espèces à un risque sans précédent.”

La conférence a mis l’accent sur la collaboration et l’autonomisation des communautés locales dans les efforts de conservation, une mission partagée par BirdsCaribbean et ses partenaires dans toute la région. “Dans les Caraïbes, la conservation est souvent le fait de citoyens dévoués qui créent le changement grâce à la mobilisation de la communauté”, a souligné M. Sorenson. “Des clubs d’observation des oiseaux qui contribuent à réduire le commerce illégal d’oiseaux sauvages à Cuba à la surveillance des oiseaux forestiers menacés à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la conférence a mis en évidence l’impact du travail de la base.”

Inspirée par l’approche du regretté conférencier et naturaliste dominicain Simón Guerrero, l’oratrice principale Yolanda León a demandé aux délégués de se concentrer sur une seule question lorsqu’ils évaluent l’efficacité de leurs initiatives de conservation : les espèces ont-elles été découvertes ? Leur bien-être a-t-il été amélioré de manière significative ?

La conférence a également mis en lumière le potentiel économique inexploité du tourisme ornithologique dans la région. L’observation des oiseaux est une industrie mondiale de plus de 600 milliards de dollars qui connaît une croissance rapide, mais l’avitourisme reste sous-développé dans les Caraïbes. La protection des habitats est cruciale non seulement pour la conservation, mais aussi pour libérer cette importante opportunité économique. Au cours du symposium Caribbean Birding Trail, les délégués ont exploré des stratégies pour développer l’avitourisme de manière à soutenir à la fois le développement économique et la préservation de l’environnement.

Sept orateurs de renommée mondiale, dont le Dr Terry Root, lauréat du prix Nobel de la paix, et David Lindo, écrivain et communicateur britannique primé, ont enrichi la conférence de perspectives diverses, couvrant des sujets tels que la restauration écologique, l’impact du changement climatique et la valeur de l’observation des oiseaux en milieu urbain. Dans l’ensemble, le programme dynamique a abordé les questions les plus urgentes en matière de conservation des oiseaux des Caraïbes, offrant aux délégués un forum pour partager les dernières initiatives scientifiques, éducatives et de conservation sur le terrain, et pour acquérir des connaissances inestimables et des compétences pratiques afin de soutenir les efforts de conservation dans leur pays.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Federico Franco, vice-ministre des zones protégées du ministère de l’environnement et des ressources naturelles, a salué l’opportunité de la conférence, soulignant que la protection de la biodiversité est l’un des défis les plus importants de notre époque. “Nous nous trouvons à un moment critique pour la biodiversité des Caraïbes… mais nous sommes également dans une position unique pour changer les choses”, a-t-il affirmé. “Lorsque nous partageons la science et les connaissances, nous créons des opportunités d’apprentissage, de connexion et de développement de solutions.

Outre le partage des connaissances, la conférence a favorisé une collaboration cruciale entre les défenseurs de l’environnement des Caraïbes. Un déjeuner entre mentors et mentorés a permis de mettre en contact des professionnels émergents avec des experts chevronnés, et des excursions vers des destinations ornithologiques clés, comme la Sierra de Bahoruco et l’Ébano Verde, ont permis aux délégués de discuter d’objectifs de conservation communs au milieu de la riche biodiversité de la République dominicaine. Ces interactions ont jeté les bases d’une collaboration accrue, d’un dévouement renouvelé et d’une capacité de conservation renforcée dans toute la région.

“La conférence a fourni une plate-forme dynamique pour l’apprentissage, le réseautage et la collaboration. Nous avons eu l’honneur de participer à des discussions sur les dernières recherches et les efforts de conservation, qui ont stimulé nos propres initiatives dans notre pays”, a déclaré avec enthousiasme Giselle Ragoonanan, déléguée trinidadienne et cofondatrice de l’observatoire des oiseaux et du centre de recherche de Trinité-et-Tobago.

À l’issue de la conférence, le rôle vital des Caraïbes en tant que point chaud de la biodiversité mondiale a été souligné plus que jamais. La collaboration est impérative pour protéger les trésors aviaires de la région, et nous exhortons les parties prenantes à tous les niveaux à s’unir pour sauvegarder notre vaste patrimoine naturel pour les générations à venir.

La conférence a été rendue possible grâce à de nombreux sponsors, dont la Rufford Foundation, US Forest Service International Programs, Teleuniverso, American Bird Conservancy, National Audubon, Banco Popular, Caribbean Biodiversity Fund/Fondo MARENA, Cúa Conservation Agency, Vortex Optics, Vermont Center for Ecostudies, Naturalist Journeys, Mass Audubon, Rare Species Conservatory Foundation, Ford Puerto Rico, Explora EcoTours, OVA Trails, Spirit Mountain Coffee, Fundacion Punta Cana, Cúa Birding Tours, ZOODOM, Grupo Acción Ecológica, CAD, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Turismo, Jardín Botánico Nacional, Fundación Progressio, CapsToYou, et Solimsa.

