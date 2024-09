Les soins régionaux menacés par la migration des travailleurs de la santé Un médecin dominicain déclare

Dominica News Online

La qualité des soins et l’état de santé dans les Caraïbes sont menacés par une pénurie chronique et une forte migration du personnel de santé.

C’est la sonnette d’alarme tirée par le Dr Andy St Hilaire, responsable du bureau du médecin-chef.

“La pénurie chronique de personnel de santé dans les Caraïbes, en particulier de médecins, d’infirmières et de sages-femmes, coexiste avec tous les défis auxquels nous sommes confrontés dans le secteur de la santé”, a-t-il déclaré.

Il s’est exprimé lors d’une réunion préparatoire à la quarante-septième réunion du Conseil pour le développement humain et social (COHSOD) la semaine dernière.

Au cours de cette réunion, une note d’information sur la migration des travailleurs de la santé dans les Caraïbes, un document crucial pour les parties prenantes du développement du secteur de la santé, a été présentée.

Selon le Dr St Hiliare, la migration des travailleurs de la santé a un impact sur la santé dans la région.

“La migration des travailleurs de la santé a un impact significatif sur la capacité de nos systèmes de santé à fournir des services de santé de qualité et en temps voulu”, a-t-il souligné.

“Par conséquent, les politiques visant à former et à retenir les travailleurs de la santé dans la région doivent être créatives, solides et mieux adaptées aux besoins de notre personnel de santé.

Il a appelé les parties prenantes du secteur de la santé à adopter une approche unifiée pour retenir les travailleurs de la santé dans les Caraïbes.

“Cette réunion est une excellente occasion pour nous d’apporter notre point de vue collectif afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés pour assurer la santé de tous les habitants de la région, et nous devrions tracer la voie vers des approches plus intégrées et plus efficaces pour mettre en place des systèmes de santé résilients et réactifs”, a-t-il fait remarquer.

Il a déclaré que la diversité des compétences et des points de vue des parties prenantes à la réunion contribuera à la créativité et à l’innovation nécessaires pour parvenir à des solutions significatives.

Parmi les participants à la réunion figuraient des médecins-chefs des Caraïbes, des responsables nationaux de la santé et des représentants d’institutions et d’organismes régionaux, dont l’Agence de santé publique des Caraïbes (CARPHA), l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe (CDEMA) et la Commission caribéenne des ressources humaines pour la santé (Human Resources for Health Caribbean Commission).

Des partenaires régionaux et internationaux, dont le Fonds mondial et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS)/Organisation mondiale de la santé (OMS) ont également participé. La note d’orientation sur la migration des travailleurs de la santé constituera un élément central des discussions des ministres de la santé de la CARICOM qui participeront à la quarante-septième réunion du COHSOD – Santé,

prévue les 27 et 28 septembre 2024 à Washington, DC, États-Unis d’Amérique.

