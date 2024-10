Lettre ouverte de l’Union des Jeunes avocats.

Fort-de-France, le 28 octobre 2024

LETTRE OUVERTE

Depuis plusieurs semaines, des manifestations visant à protester légitimement contre les diffi-

cultés économiques prégnantes que rencontrent la Martinique depuis de trop nombreuses an-

nées laissent s’exprimer une colère qui ne peut laisser notre profession indifférente.

Avocats mais aussi martiniquais, nous sommes quotidiennement confrontés à ces réalités, té-

moin des difficultés de vie des justiciables qui nous confient bien souvent leur destin.

Il est de notre impérieux devoir de dénoncer toutes les formes de violences qui se sont dérou-

lées lors de ces mouvements sociaux, tout en rappelant que le droit de manifester doit pouvoir

s

’exprimer librement sans être limité arbitrairement par une répression qui ne se justifierait

pas.

Néanmoins, nous rejetons tout ce qui consiste à nuire à une cause noble et qui porterait at-

teinte à la sécurité et aux libertés de nos concitoyens et de leurs biens.

Notre profession n’a pas été épargnée par ces dérives qui n’ont pas leur place dans la lutte ac-

tuelle.

Nous condamnons à ce titre l’agression inacceptable de nos confrères la semaine dernière sur

le sol martiniquais.

Ces actes graves portent non seulement atteinte à l’intégrité de personnes dont la mission est

d’être au service des autres mais envoie un signal alarmant quant à la dégradation des piliers

de l’État de droit et des garanties d’une société démocratique, dont l’avocat fait inexorable-

ment partie.

Ces faits sont inacceptables et l’UJAM réaffirme son soutien plein et entier à nos confrères

touchés.

Nous rappelons qu’au-delà des fonctions de défense et de conseil, l’Avocat s’implique à tra-

vers un engagement fort pour la justice, le dialogue et la paix sociale.

UNION DES JEUNES AVOCATS DE LA MARTINIQUE

8, ancienne route de Schoelcher – 97233 Schoelcher

SIRET : 44463296200015

ujamartinique972@gmail.com

Notre profession continuera, avec la même détermination, sans se laisser détourner par la vio-

lence ou la peur, à défendre les justiciables sans jamais écarter les principes de justice et

d’égalité , fondement de notre vivre ensemble.

Yohanne DINTIMILLE

Présidente de l’Union des Jeunes Avocats de Martinique

