L’événement estival historique de la Dominique, le camp d’activités d’été des étudiants-entrepreneurs

Rédigé par Marilyn A. Cuffy-Morris, un guide de formation commerciale, axé sur divers aspects de l’entrepreneuriat dans un format simple, intitulé “Je suis un enfant, je ne suis pas trop jeune, dites-moi maintenant”, a été lancé le mercredi 6 décembre 2023.

Ce livre, destiné aux enfants âgés de 13 à 17 ans, est le premier guide de formation commerciale de ce type à être lancé dans le Commonwealth de la Dominique.

Suite à ce lancement et à un article sur l’auteur paru dans le journal The Chronicle du vendredi 29 mars 2024, intitulé “Never Too Early To Be An Entrepreneur”, l’auteur se lance dans ce qu’elle appelle “une activité intéressante et passionnante pour les jeunes”.

Son idée, le “Studentpreneur Summer Activity Camp”, sera lancée en juillet 2024.

Le camp d’activités se tiendra du lundi 15 au 19 juillet 2024 pour les étudiants et les jeunes de la communauté de Roseau et de ses environs et du lundi 22 au 26 juillet 2024 pour les étudiants et les jeunes de la communauté de Portsmouth et de ses environs.

L’organisateur a présenté les activités à venir dans un communiqué :

“Le camp consistera à améliorer les connaissances des jeunes âgés de 13 à 17 ans dans tous les aspects de l’entreprenariat. À l’issue du camp, les participants recevront un certificat de participation. Le camp aura lieu chaque année et encouragera la participation de tous les jeunes qui ont le potentiel de créer une micro-entreprise, ainsi que de ceux qui ont déjà une micro-entreprise et la gèrent. Il sera basé sur des activités où les participants auront l’occasion d’engager des jeunes entrepreneurs existants qui partageront leurs expériences. Ils entendront également des témoignages et seront interpellés par des piliers du monde des affaires qui sont en activité depuis des années et qui ont réussi dans leur entreprise.

Les participants visiteront les locaux de divers entrepreneurs locaux qui exploitent des entreprises dans les secteurs de leur choix, par exemple les services (coiffure, manucure/pédicure, massothérapeutes, prothésistes ongulaires), l’agroalimentaire, le commerce, la santé et le bien-être, l’agriculture (bétail/cultures), entre autres. Le camp d’été Studentpreneur sera également l’occasion d’aider les participants à rédiger leur mini-plan d’affaires, à se familiariser avec les aspects du service à la clientèle, à découvrir les différentes normes en vigueur dans le monde des affaires, l’importance d’un mode de vie sain, le marketing des médias sociaux, la finance et l’investissement, parmi bien d’autres sujets intéressants.

Les participants gagneront également des prix, des récompenses et des bourses à des fins éducatives ou entrepreneuriales pour les aider dans leur parcours. Le dernier jour du camp d’été Studentpreneur, les participants et les parents auront l’occasion de se rencontrer dans un même espace et de s’associer pour apprendre et vivre ensemble l’entrepreneuriat. Il est important que les enfants soutiennent leurs parents dans leur entreprise et que les parents fassent de même avec leurs enfants qui gèrent eux aussi leur micro-entreprise.

Une exposition des produits des jeunes entrepreneurs clôturera la semaine de camp, suivie de la cérémonie de remise des certificats et des prix au cours de laquelle les participants recevront des prix, gagneront des bourses et auront des surprises. Il s’agit d’une autre première pour le Commonwealth de la Dominique, qui engage les jeunes dans l’entreprenariat. Mme Cuffy-Morris invite les parents à inscrire leurs enfants à ce passionnant camp d’été pour étudiants-entrepreneurs. Unissons-nous pour insuffler l’esprit d’entreprise à nos jeunes. Les jeunes sont nos futurs dirigeants, alors parents, commençons dès maintenant à leur enseigner de manière amusante, engageante et basée sur des activités.

Inscrivons les enfants qui ont de “jeunes esprits, de GRANDES idées, des FUTURS brillants” pour qu’ils développent leur esprit d’entreprise”.

