L’habitation Vivé au Lorrain, élue site emblématique du patrimoine martiniquais en septembre 2024

La délégation Martinique de la Fondation du Patrimoine, en collaboration avec la Mission Patrimoine animée par Stéphane Bern, a annoncé en ce mois de septembre une série d’événements marquants pour le patrimoine de l’île. Parmi les temps forts, la sélection de l’habitation Vivé, située au Lorrain, comme l’un des 100 sites départementaux soutenus par la Mission Patrimoine. Ce projet ambitieux, soutenu par le Ministère de la Culture et la Française des Jeux, vise à restaurer ce site historique d’exception pour en faire un lieu accessible au public, tout en préservant son riche passé.

L’habitation Vivé : un joyau patrimonial à restaurer

L’habitation Vivé, propriété de Monsieur et Madame Berthol depuis 2018, est nichée dans le quartier éponyme, à proximité d’un site archéologique amérindien. Le domaine, inscrit en totalité aux Monuments Historiques, comprend plusieurs structures historiques : une ancienne habitation, une écurie, une case à manioc, une maison d’ouvrier, une case à vents, ainsi que divers canaux, aqueducs et réservoirs. Malheureusement, de l’ancienne maison principale ne subsistent que la dalle et la base des murs datant de 1865.

Les travaux envisagés sur ce site sont d’une importance cruciale pour la préservation de ce patrimoine unique. Ils incluent la restauration de la toiture, la reprise des éléments de charpente, et la rénovation des planchers de la maison principale. De plus, l’intérieur de la maison, avec ses cloisons, escaliers, et autres éléments en bois d’origine, nécessitera une attention particulière pour redonner vie à ce lieu chargé d’histoire.

L’aménagement des abords extérieurs du site est également prévu, avec une restauration des éléments de maçonnerie tels que la case à vent, les escaliers d’accès au jardin, et les structures d’aqueduc. Ces interventions visent à rendre le site accessible et sécurisé pour les visiteurs, tout en préservant son authenticité.

Des perspectives pour l’habitation Vivé

Au-delà de sa restauration, l’habitation Vivé est destinée à devenir un lieu polyvalent, propice à l’organisation de manifestations privées telles que des mariages ou des baptêmes, mais aussi à des événements culturels, comme des concerts ou des expositions artistiques. La possibilité d’ouvrir des chambres d’hôtes ou des gîtes est également envisagée, permettant ainsi au public de profiter pleinement de ce cadre exceptionnel.

Un soutien accru pour le patrimoine martiniquais

En parallèle, le 2 septembre prochain marquera par ailleurs le début d’un concours en ligne organisé par les Mutuelles AXA et la Fondation du Patrimoine, où trois sites d’outre-mer seront mis en compétition pour obtenir une dotation de 50 000 euros, grâce aux votes du public. En 2023, la Martinique avait remporté ce concours avec l’église de Balata, grâce à plus de 10 000 votes.

Enfin, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, un chèque sera remis le 21 septembre à Madame Bapté, propriétaire d’un immeuble situé au 8 rue Garnier Pagès, pour l’aider dans la rénovation de ce bâtiment emblématique.

