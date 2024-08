Lloyd se retire des Jeux olympiques de Paris après avoir participé à la première épreuve du 100 mètres

3 août 2024

La sprinteuse nationale Joella Lloyd a quitté les Jeux Olympiques de Paris 2024 après avoir terminé septième dans la huitième série du 100 mètres féminin organisé au Stade de France vendredi.

L’athlète de 22 ans a réalisé un temps de 11,37 secondes, ce qui lui a permis de se classer 42e au classement général des séries. La course a été remportée par l’Ivoirienne MJ Ta Lou avec un temps de 10,87 secondes.

La jamaïcaine du sprint, Shelly-Ann Fraser-Pryce, a pris la deuxième place avec un temps de 10,92 secondes. Les trois autres places qualificatives ont été prises par l’Allemagne, la Belgique et Porto Rico.

Les yeux de la région resteront désormais fixés sur Fraser-Pryce qui, à 37 ans, est largement considéré comme l’un des plus grands sprinteurs de tous les temps.

Sa compatriote Shericka Jackson a annoncé mercredi qu’elle ne participerait pas aux épreuves du 100 mètres en raison d’une blessure. Elle participera néanmoins à sa meilleure course, le 200 mètres, où elle est la seule femme, avec la regrettée détentrice du record du monde Florence Griffith Joyner, à terminer en moins de 21,5 secondes.

Samedi, Cejhae Greene d’Antigua-et-Barbuda participera au sprint masculin de 100 mètres.

La qualité de Fraser-Pryce et Ta Lou-Smith a été soulignée par le fait que les deux qualifiées non automatiques les plus rapides, la Belge Rani Rosius (11,12 s) et la Portoricaine Gladymar Torres, avec un record national de 11,12 s, provenaient de cette dernière série.

Plus tôt, la remarquable athlète de Sainte-Lucie, Julien Alfred, a confortablement remporté la deuxième série en 10,95 secondes, devant la Néo-Zélandaise Zoe Hobbs (11,08 secondes) et l’Italienne Zaynab Dosso (11,30 secondes). Les autres dames des Caraïbes, Michelle-Lee Ahye (11,33 secondes) de Trinité-et-Tobago et la Cubaine Yunisleidy Garcia Abreu (11,37 secondes), se sont classées quatrième et cinquième dans la même série et ont manqué les demi-finales.

Avant cela, Tristan Evelyn (11,55 s) de la Barbade n’avait pas réussi à progresser, se classant sixième de la première série. La série a été remportée par la championne du monde américaine Sha’Carri Richardson en 10,94 s, devant la Luxembourgeoise Patrizia van der Weken (11,14 s) et l’Australienne Bree Masters (11,26 s).

Pendant ce temps, le Britannique Daryll Neita, avec son meilleur chrono de la saison de 10,92 s, a mené les qualifiés de la troisième série. L’Américaine Melissa Jefferson (10,96 s) et la Hongroise Boglarka Takacs, qui a établi un record national de 11,10 s, ont également progressé.

La débutante jamaïcaine Tia Clayton a fait ce qu’il fallait pour se qualifier, se classant deuxième de la quatrième série en 11,00 s. La Canadienne Audrey Leduc a gagné en établissant un record national de 10,95 s, tandis que la Britannique Imani Lansiquot (11,10 s) s’est également qualifiée.

La cinquième série a été remportée par la Polonaise Ewa Swoboda en 10,99 secondes, son meilleur temps de la saison, devant la Britannique Dina Asher-Smith (11,01 secondes) et Rosemary Chukwuma (11,26 secondes).

Le duo caribéen composé de la Jamaïcaine Shashalee Forbes (11,19 s), qui a remplacé Shericka Jackson, et de la Trinidadienne Leah Bertrand (11,27 s) s’est qualifié pour les demi-finales après avoir terminé deuxième et troisième de la sixième série. L’Américaine Twanisha Terry (11,15 s) a remporté l’épreuve, tandis que Zahria Allers-Liburd (11,89 s) de Saint-Kitts-et-Nevis, qui avait participé au tour préliminaire plus tôt dans la journée, a terminé hors course à la huitième place.

