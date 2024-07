L’organisation du secteur privé de la Caricom facilite un accord régional pour le développement des sargasses

Le Dr Patrick Antoine, directeur général et directeur technique de l’Organisation du secteur privé de la Caricom (CPSO), a présidé le 16 juillet 2024 une réunion de haut niveau entre Jason Dunn, directeur de la commercialisation de Plant & Food Research (PFR), Nouvelle-Zélande, et Joe Pires, directeur général de Caribbean Chemicals & Agencies Ltd, l’un des principaux fournisseurs caribéens d’intrants agricoles, dont le siège est à Trinité-et-Tobago.La réunion a abouti à la conclusion d’un protocole d’accord (MoU) visant à permettre la transformation des sargasses en intrants agricoles essentiels, en biostimulants et en compost susceptibles d’améliorer considérablement la productivité des cultures. Les sargasses constituent une menace pour la vie marine, le tourisme et le bien-être de pratiquement tous les pays des Caraïbes. Ce protocole d’accord permettra le lancement d’essais à grande échelle utilisant des biostimulants issus des sargasses sur diverses cultures dans les champs des agriculteurs, à commencer par Trinité-et-Tobago. Il ouvrira également la voie à une installation pilote de transformation de biocarburants qui sera implantée dans un État membre de la Caricom.

Le protocole d’accord entre le PFR et Caribbean Chemicals s’appuie sur un protocole d’accord précédemment signé entre le Mécanisme régional des pêches des Caraïbes (CRFM) et le CPSO, qui vise à favoriser la collaboration entre les institutions régionales des secteurs public et privé pour fournir des solutions qui peuvent être « étendues » pour résoudre les défis critiques du développement agricole pour la Caricom.

Le rôle du CPSO au sein de cette coalition était de trouver un partenaire commercial crédible, expérimenté et respecté, présent dans toute la communauté, et de coordonner les aspects juridiques et autres de la collaboration entre les parties.