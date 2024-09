“Marie-Héloïse, fille du Roy”, Le nouveau roman de Raphaël Confiant

Une épopée historique captivante :

Raphaël Confiant dévoile le destin extraordinaire de Marie-Héloïse, orpheline devenue Blanche créole

Avec son nouveau roman, Marie-Héloïse, Raphaël Confiant plonge ses lecteurs au cœur du XVIIe siècle, à une époque de grande expansion coloniale du royaume de France. Ce récit historique retrace le parcours exceptionnel de Marie-Héloïse, une jeune orpheline parisienne qui, à quinze ans, est envoyée en Nouvelle-France (Québec) comme “fille du Roy”. Expédiée pour répondre au besoin de femmes dans ce “Nouveau Monde”, elle s’embarque dans une vie pleine de péripéties et d’exils forcés, passant de la Nouvelle-France à Saint-Domingue (Haïti), puis à la Martinique. À travers cette fresque vibrante et riche en détails historiques, Confiant nous offre un récit palpitant, celui d’une femme courageuse et résiliente, emportée dans le tourbillon de l’histoire coloniale et des grands bouleversements de son temps. Un roman d’aventure, d’exil et de survie qui illustre avec brio le destin des “filles du Roy” et leurs rôles dans l’histoire des colonies françaises.

Collection Littérature générale, Mercure de France – Parution : 05-09-2024

