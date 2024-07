Mise à jour en direct : Les îles Caïmans se préparent à l’ouragan Beryl

Cayman Compass

3 juillet 2024

L’équipe de Cayman Compass vous apportera des mises à jour en direct et une couverture complète tout au long de la nuit, alors que les îles Caïmans se préparent à l’arrivée de l’ouragan Beryl.

Les dernières nouvelles et informations seront également diffusées sur les stations de radio de Compass Media : Z99, Gold FM, Rooster 101 et Island FM.

Mise à jour à 19h50 : Rapports de faible pression d’eau à Savannah

Plus tôt dans la soirée, la Water Authority a signalé qu’une “forte demande” d’eau avant une fermeture prévue avait entraîné une pression d’eau faible, voire nulle, dans certaines parties de Grand Cayman.

Nous prévoyons qu’elle fermera l’eau à ses clients ici à 21h30 ce soir.

La coupure est prévue pour la Water Authority uniquement – Cayman Water, qui alimente West Bay et Seven Mile Beach, a déclaré au Compass qu’elle n’avait pas l’intention de couper l’approvisionnement en eau dans l’immédiat, à moins que cela ne soit nécessaire en raison de l’intensité de la tempête.

Mise à jour à 19h45 : Ce qu’il faut savoir



Alors que le soleil commençait à se coucher sur Grand Cayman mercredi soir, cet arc-en-ciel a commencé à se former, signe d’espoir alors que l’ouragan Beryl se dirige vers les îles Caïmans. – Photo : Reshma Ragoonath : Reshma Ragoonath

Il s’agit actuellement d’une tempête de catégorie 4, qui passe juste au sud de la Jamaïque et s’approche des îles Caïmans.

Selon les dernières prévisions du CINWS, l’œil de la tempête devrait passer à moins de 67 miles de Grand Cayman à 4h30 demain matin.

Beryl devrait également provoquer des précipitations de 4 à 6 pouces sur les îles Caïmans dans la nuit de mercredi à jeudi et des inondations sont attendues.

Une consigne de “rester sur place” est en vigueur à partir de 18 heures.

La Water Authority prévoit de couper l’approvisionnement de ses clients à 18h30 à Cayman Brac et à 21h30 à Grand Cayman.

La CUC a déclaré qu’elle maintiendrait l’électricité aussi longtemps que possible, mais des coupures sont à prévoir.

Les vents de la force d’une tempête tropicale devraient commencer à toucher les îles Sisters à partir de 21 heures et Grand Cayman à partir de minuit.

Vingt abris ont été ouverts à Grand Cayman et à Cayman Brac.

Le régiment a été déployé et un navire de la Royal Navy britannique est en attente dans la région.

Mise à jour à 19h30 : L’hôpital Doctors se prépare

L’équipe du Doctors Hospital est en contact avec le Compass, où des équipes se préparent à prendre en charge les patients en situation d’urgence et les femmes en couches.

“L’équipe du DH s’occupe de notre communauté, y compris des femmes enceintes et des cas urgents, et prévoit d’être totalement ouverte une fois que le feu vert aura été donné”, nous a-t-on dit.

Des bébés Beryls naîtront-ils cette nuit ?

Mise à jour à 19h25 : l’impact de Beryl en Jamaïque n’est pas clair

En Jamaïque, les premiers rapports suggèrent que la tempête a contourné l’île, lui infligeant un coup d’épée plutôt qu’un coup direct.

Les caméras web de Kingston ont montré des conditions relativement bénignes dans la capitale, mais les vents se sont intensifiés plus tard dans la journée.

Des dégâts ont été signalés sur une partie du toit de l’aéroport international Norman Manley, mais comme les vents de la force d’une tempête tropicale continuent de frapper l’île, il faudra sans doute attendre un certain temps avant de connaître l’impact total sur la Jamaïque.

Le Jamaica Observer a rapporté au cours de la dernière heure que Mandeville, Manchester, continue d’être frappé par l’ouragan Beryl, ce qui a entraîné la chute d’arbres, de lignes électriques et d’autres dommages.

Mise à jour à 19 h 10 : Beryl aura la force d’un ouragan majeur ou presque lorsqu’il passera sur les îles Caïmans.

Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que l’ouragan Beryl devrait avoir une intensité égale ou proche de celle d’un ouragan majeur lorsqu’il passera devant les îles Caïmans plus tard dans la soirée et demain matin, alors qu’il continue à maintenir sa force de catégorie 4.

Le centre de l’ouragan Beryl était situé juste au large de la partie sud-ouest de la Jamaïque à 19 heures. Beryl se déplace vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 20 mph.

Un mouvement vers l’ouest à l’ouest-nord-ouest est attendu au cours du prochain jour ou des deux prochains jours, amenant le centre de Beryl juste au sud des îles Caïmans ce soir.

Les vents maximums soutenus sont de l’ordre de 130 mph avec des rafales plus importantes.

Un certain affaiblissement est prévu le lendemain ou le surlendemain.

Les vents de force ouragan s’étendent jusqu’à 45 milles du centre et les vents de force tempête tropicale s’étendent jusqu’à 185 milles.

Mise à jour à 19 heures : La flotte de Cayman Airways à l’étranger

La compagnie aérienne Cayman Airways a confirmé que ses appareils seront stationnés à l’étranger pour des raisons de sécurité pendant le passage de l’ouragan Beryl.

Un B737-8 restera à Los Angeles, un à New York et les deux autres B737-8, qui étaient utilisés pour des vols d’évacuation, passeront la nuit à Miami pour des raisons de sécurité.

En outre, les deux Twin Otter et un Saab 340B+ resteront à Miami pour la nuit. CAL a confirmé que le second avion Saab 340B+ est déjà positionné à l’étranger où il subit sa maintenance annuelle.Fabian Whorms, président-directeur général de Cayman Airways, a déclaré que la compagnie aérienne se coordonne déjà avec l’autorité aéroportuaire des îles Caïmans pour assurer le retour le plus rapide possible de sa flotte aux îles Caïmans après le passage de l’ouragan.

Mise à jour à 18 h 50 : Alerte à l’onde de tempête

Le service météorologique national des îles Caïmans a émis un avertissement d’onde de tempête à l’approche de Beryl.

Les hauteurs de vagues suivantes sont attendues :

6-9 pieds sont attendus mercredi soir

10-15 pieds le jeudi 4 juillet

5-7 pieds le vendredi 5 juillet.

Les zones marquées en vert dans le message ci-dessous sont les zones à risque potentiel d’ondes de tempête.

Mise à jour à 18 h 30 : La Water Authority doit couper l’eau de Brac

Nous prévoyons que la Water Authority fera la même chose à Grand Cayman à 21h30 ce soir.

La coupure est prévue pour les clients de la Water Authority – mais Cayman Water, qui approvisionne West Bay et Seven Mile Beach, a déclaré au Compass qu’elle n’avait pas l’intention de couper l’eau dans l’immédiat, à moins que cela ne soit nécessaire en raison de l’intensité de la tempête.

On signale des bandes de pluie et quelques coups de tonnerre sur les îles Sœurs, avec un vent qui va et vient. Le soleil a également fait des allers-retours.

Sur Brac, le dernier vol a quitté l’aéroport Charles Kirkconnell peu après 14 heures aujourd’hui. Les abris sont ouverts et les gens sont sur place. HSA a transféré ses opérations à l’ARC, nous dit-on, conformément à ses protocoles en cas de tempête.

Mise à jour à 18 heures : Ce qu’il faut savoir

Voici pour l’instant les principales informations à connaître sur l’ouragan Beryl.

Il s’agit actuellement d’une tempête de catégorie 4, qui passe juste au sud de la Jamaïque et se dirige vers les îles Caïmans.

Selon les prévisions de 16h30, l’œil de la tempête devrait passer à moins de 67 miles de Grand Cayman à 4h30 demain.

Beryl devrait également apporter des précipitations de 4 à 6 pouces sur les îles Caïmans dans la nuit de mercredi à jeudi et des inondations sont attendues.

Une consigne de “rester sur place” est en vigueur à partir de 18 heures.

La Water Authority prévoit de couper l’approvisionnement de ses clients à 18h30 à Cayman Brac et à 21h30 à Grand Cayman.

La CUC a déclaré qu’elle maintiendrait l’électricité aussi longtemps que possible, mais des coupures sont à prévoir.

Des vents de la force d’une tempête tropicale devraient commencer à toucher les îles Sœurs à partir de 21 heures et Grand Cayman à partir de minuit.

De nombreux vols d’évacuation ont quitté Caïman aujourd’hui et l’aéroport est désormais fermé.

Vingt abris ont été ouverts à Grand Cayman et à Cayman Brac.

Le régiment a été déployé et un navire de la Royal Navy britannique est en attente dans la région.

Il est conseillé aux Caïmans de se mettre à l’abri

Plus tôt dans la journée, le gouvernement a émis un avis de “rester sur place” pour 18 heures aujourd’hui en prévision de l’arrivée de l’ouragan Beryl.

Il est conseillé au public de rester à l’intérieur à partir de maintenant et jusqu’à ce que le feu vert soit donné.

Il s’agit d’un avis, mais le premier ministre Juliana O’Connor-Connolly a déclaré que l’avis de mise à l’abri n’était pas un couvre-feu officiel, mais que le commissaire de police Kurt Walton avait toute latitude pour en instaurer un si nécessaire.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, avec d’autres représentants du gouvernement, le premier ministre a également averti que la police ne tolérerait pas d’incidents de pillage pendant que la population des îles Caïmans se terre en prévision de l’ouragan imminent.



De gauche à droite : La ministre de la Santé Sabrina Turner, le vice-premier ministre André Ebanks, la première ministre Juliana O’Connor-Connolly, la gouverneure Jane Owen, le ministre du Tourisme Kenneth Bryan et le chef de l’opposition Roy McTaggart se sont adressés à Caïman mercredi après-midi, alors que les îles se préparent à l’ouragan Beryl. – La photo est disponible sur le site : Andrel Harris

Pour en savoir plus sur cet article de Norma Connolly du Compass, cliquez ici.

Le régiment des îles Caïmans a également été déployé dans la communauté mercredi matin, avant l’arrivée du strom.

Le capitaine et officier logistique Theo Kelly a déclaré à Reshma Ragoonath du Compass que tous les membres avaient été appelés en prévision de l’arrivée de Beryl.

Il a ajouté que l’équipe essayait de tout mettre en ordre et de s’assurer que les “points” et les “t” étaient cochés. Pour en savoir plus sur ces préparatifs, cliquez ici.

Les journalistes de Compass Caroline James, Reshma Ragoonath et James Whittaker ont contribué à ce rapport.

