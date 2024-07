Narcotrafic : Le Germinal Confisque 1,2 Tonne de Cocaïne

Dans la nuit du 17 au 18 juillet 2024, la frégate de surveillance (FS) Germinal a réalisé une saisie de 1255 kg de cocaïne sur un voilier en Atlantique à 660 nautiques (environ 1060 km) au large de la Martinique.

Lors de sa montée à bord, l’équipe de visite du bâtiment de la Marine nationale a constaté la présence de ballots suspects à l’intérieur du voilier. La marchandise découverte a été testée positive à la cocaïne. Les ballots saisis représentent un poids total de 1255 kg.

Cette opération, conduite par l’amiral commandant la zone maritime des Antilles, par délégation du préfet de la Martinique, délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, est le fruit d’une étroite coopération internationale et interservices.

Elle a été réalisée avec l’appui des partenaires du Maritime Analysis and Operations Centre (Narcotics) (MAOC-N), de la National Crime Agency (NCA) et de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED).

L’enquête judiciaire est dirigée par la JIRS (juridiction interrégionale spécialisée) de Fort de France et les investigations sont effectuées par l’OFAST (office anti-stupéfiants).

Un juge d’instruction a été saisi le 25 juillet 2024 pour des faits d’importation et d’exportation de stupéfiants et d’association de malfaiteurs et les investigations se poursuivent désormais, la détention ayant été ordonnée.

Depuis le début de l’année, plus de 17 tonnes de cocaïne ont été saisies par les forces armées aux Antilles, contribuant ainsi à assurer la stabilité régionale et protéger les populations.

