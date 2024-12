Noël aux Caraïbes | Classique

Caribbean Beat

Noël est une grande fête dans toutes les îles des Caraïbes, avec beaucoup de fêtes, de visites et de festivités. Mais chaque île célèbre sa fête de manière unique, écrit Skye Hernandez. Initialement publié en 1996 (numéro 22), cet article a été réédité en tant que classique en 2024 (numéro 185)

PAR SKYE HERNANDEZ | NUMÉRO 185 (NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2024) , NUMÉRO 22 (NOVEMBRE/DÉCEMBRE 1996)

Masques grotesques, danseurs et acrobates Jonkonnu, histoires de fantômes, musique espagnole et poivrière… tout cela semble bien loin des chants de Noël, du gui et des châtaignes grillées sur un feu de bois. Pourtant, ce sont des traditions de Noël dans plusieurs îles des Caraïbes où la naissance de Jésus-Christ est célébrée avec des cadeaux culturels de diverses origines.

Les colons européens ont apporté le christianisme aux Caraïbes, à l’origine aux Indiens Arawak et Caraïbe, même si peu d’entre eux ont survécu pour le pratiquer. Aujourd’hui, les coutumes européennes de Noël survivent partout dans la région : services du matin de Noël dans les églises établies, festins le jour de Noël, wassailing ou sérénades, danses, distribution de cadeaux et de cartes de Noël, Père Noël et arbres de Noël.

Lorsque les Africains furent amenés dans les Caraïbes comme esclaves pour travailler dans les plantations de canne à sucre, ils ajoutèrent au christianisme leurs propres coutumes et, aussitôt, la fête commença à évoluer et à prendre un caractère qui lui est propre.

En Jamaïque, de redoutables duppies (fantômes) parcouraient la campagne à Noël, le plus légendaire étant Three-Foot Horse, dont l’approche terrifiante était annoncée par le bruit de sabots irréguliers, et Rolling Calf, qui affaiblissait le cœur des gens de la campagne lorsqu’il passait en traînant des chaînes le long des sentiers la nuit.

Ces histoires remontent probablement aux plantations : les esclaves avaient pour habitude de monter dans la grande maison de la plantation le matin de Noël pour chanter une sérénade à ses occupants. Récompensés par deux ou trois jours de vacances, ils en profitaient dans leurs propres jardins, récoltant des provisions pour se nourrir et pour les vendre entre eux au marché de Noël.

Le soir, ils s’habillaient de leurs plus beaux atours et revenaient sur la pelouse de la plantation. Selon Richard Dunn dans Sugar and Slaves , « ils se divisaient en groupes pour danser , certains devant les goombays, sur un ring, pour exécuter un boléro ou une sorte de danse d’amour, comme on l’appelle, où le gentleman essuyait amoureusement la sueur des visages rayonnants de leurs beautés noires, qui, à leur tour, rendaient le même service aux ménestrels. D’autres exécutaient une sorte de danse pyrrhique devant le batteur Ebo, commençant doucement et accélérant progressivement leurs mouvements jusqu’à ce qu’ils semblent agités par les furies. »

Trois cents ans plus tard, les danseurs Jonkonnu ou « mascarades » de la Jamaïque font toujours partie de la période de Noël, surtout dans les zones rurales. Des danseurs aux costumes grotesques sont accompagnés de musiciens jouant de la flûte, du tambour et du tambourin ; ils vont réclamer de l’argent. Avec des noms comme Horse Head, Devil, Belly Woman, Pitchy Patchy et Actor-Boy, qui oserait leur refuser ?

L’origine des Jonkonnus n’est pas claire, mais beaucoup pensent que leurs racines se situent le long de la Gold Coast en Afrique et qu’elles ont été greffées sur les festivités traditionnelles des esclaves le soir de Noël il y a bien longtemps. La tradition du marché de Noël est toujours vivante, même dans la capitale de la Jamaïque, où les enfants sont emmenés acheter des jouets le matin de Noël. Au grand marché, le week-end avant Noël, on vend de la nourriture pour la cuisine de Noël, tout comme les esclaves vendaient autrefois les produits de leurs jardins le jour de Noël.

À Antigua aussi, les traditions de Noël sont principalement d’origine européenne et africaine, les colons écossais ayant apporté Noël sur l’île. Les coutumes du « Noël d’antan » à Antigua ont été décrites en détail, notamment les Carol Trees, John Bull (Jam Bull), les Highlanders, Long Ghosts et Jumpa-Ben. Les Carol Trees étaient fabriqués à partir d’un bâton avec plusieurs traverses, comme un poteau téléphonique ; avec des lanternes suspendues aux branches, ils étaient transportés de maison en maison par des chanteurs de Noël, accompagnés de la musique d’un accordéon (concertina).

À Antigua, John Bull est un personnage grotesque inspiré d’un sorcier africain. Habillé de feuilles de bananier séchées et de vieux vêtements, il a probablement été créé par des esclaves africains pour satiriser leurs maîtres britanniques : son costume ressemble beaucoup à celui des danseurs Sensay de Guinée qui se produisaient à la fin de la première étape de l’initiation au travail. Les Highlanders font partie de l’héritage écossais d’Antigua et se produisent toujours à Noël. Ils dansent le Highland Fling vêtus d’une sorte de kilt ; leurs masques en fil de fer et leurs fouets en cuir de vache sont basés sur un costume militaire écossais.

Les Tall Ghosts étaient d’énormes personnages sur pilotis dont les visages masqués surplombaient les fenêtres des étages supérieurs des maisons de Market Street, provoquant la terreur chez les petits enfants ; ils étaient également populaires au Nouvel An. Un costume de Tall Ghost peut être vu à l’Office du tourisme de Thames Street à St John’s.

Également populaire à Noël, bien que désormais plus répandue lors du Carnaval d’Antigua, la danse des échasses ou Jumpa-Ben, originaire de Guinée, de Côte d’Ivoire et du Bénin, est une danse populaire. Ce personnage se déguise sur des échasses au son de la musique des tambours, des grosses caisses, du fifre, du triangle (ching-a-ching) et d’un « boom pipe » fait de morceaux de tuyaux en fer. La danse des échasses ou Kwuya est très difficile à exécuter et le danseur doit être capable de défier la gravité avec un haut niveau d’habileté s’il veut rester debout.

Au XIXe siècle, les fêtes de quadrille étaient populaires dans la haute société d’Antigua. Les salles n’étaient pas décorées de branches de houx, mais de brins de piment de la Jamaïque parfumé (appelé « pimento » à Antigua et en Jamaïque). La feuille de laurier était également utilisée pour la décoration et des branches de cerisier étaient transformées en arbres. Des danses par abonnement étaient organisées chaque semaine, au son du violon, du tambourin et du triangle. Les boissons comprenaient du buisson de Noël fermenté, du gingembre et de la mélasse d’eau ; les bals de Noël étaient accompagnés de festins de mouton, de porc, de dinde, de canard, de volaille, de pintade, de jambon, de langue, de gâteaux et de tartes.

Il fallait confectionner une nouvelle robe pour chaque jour de ces trois jours de fête. Pour les pauvres, Noël était le seul moyen de se procurer de la viande de porc et des raviolis frits. Dans les rues, on offrait des compliments de saison en échange d’un don : « Longue vie et prospérité ! » (sic). Des éléments de toutes ces coutumes survivent encore à Antigua au XXe siècle.

À l’époque des plantations, Noël n’était pas seulement une fête : c’était une période très sérieuse dans les îles, et les trois jours de congé des esclaves faisaient toujours venir aux oreilles des maîtres des rumeurs de soulèvements, dont certaines étaient fondées. Des recherches menées pour le musée d’Antigua-et-Barbuda par Desmond Nicholson, par exemple, ont permis de découvrir un cas dramatique datant de 1710, lorsqu’un planteur nommé Sam Martin fut tué par des esclaves le 27 décembre parce qu’il n’avait pas respecté les fêtes de Noël habituelles. En 1813, juste avant l’abolition de l’esclavage, on rapportait que « chaque Noël était source d’inquiétude, et la milice était appelée en renfort pour empêcher les insurrections ».

Le Noël moderne le plus somptueux se déroule peut-être à Trinité-et-Tobago, dont l’histoire diversifiée et la richesse relative ont donné à la fête une saveur nationale à laquelle se joignent les grandes communautés non chrétiennes. La saison commence dès novembre, lorsque les brises plus fraîches annoncent la fin de la saison des pluies et que les poinsettias rouges éclatants et les buissons de Noël blancs en dentelle commencent à transformer les jardins. Les chants de Noël et les chansons locales envahissent la radio et la saison des parang commence.

Le parang, originaire du Venezuela, est la musique traditionnelle de Noël de Trinidad. Il s’agit d’une musique entraînante de style espagnol qui demande des pas fantaisistes et des mouvements de hanches. Traditionnellement, les paranderos vont de maison en maison pour faire la sérénade à leurs voisins et goûter à la poncha crema (une version épicée du lait de poule), à ​​l’oseille, à la bière de gingembre et à des boissons fortes comme le rhum et le whisky, ainsi qu’à la nourriture. Le parang est une musique contagieuse, fortement rythmée, à laquelle il est difficile de résister, et qui accompagne de nombreuses fêtes de fin d’année.

Noël est la période des fêtes de bureau, la haute saison du calendrier social, avec divers événements de gala nécessitant une tenue de soirée et une tenue impeccable. Ces derniers temps, les chanteurs et les musiciens de calypson indo-trinidadiens ont ajouté une saveur supplémentaire (« chutney ») au Parang. « Ah Want a Piece of Pork » de Scrunter ( ah want a piece of pork, ah want a piece of pork for mih Christmas ), accompagné par un groupe de parang, a invité tout le monde à danser et à manger.

Les Trinidadiens espèrent prendre quelques kilos pour Noël, confiants qu’ils les perdront ensuite dans la frénésie du Carnaval. Les gens rendent visite à leurs amis et à leur famille pendant la saison, et il faut goûter au gâteau noir de toutes les tantes et à l’oseille de toutes les grand-mères, sans parler de la poncha crema de la voisine et des pastelles que prépare maman. Les pastelles, un cadeau de l’héritage amérindien et espagnol de Trinidad, sont des pochettes de semoule de maïs farcies de bœuf haché, très épicées, avec des câpres et des olives parmi les ingrédients essentiels.

Tout ceci n’est qu’un entraînement pour le grand déjeuner du jour de Noël. La dinde est au centre de l’attention, farcie de chapelure et d’abats assaisonnés, bien que beaucoup de gens préfèrent une farce à base de bœuf haché pour la rendre un peu plus riche. Le jambon est un incontournable, et même les personnes qui ne mangent pas de porc le toléreront sur leur table et l’offriront aux invités affamés de jambon. Le poulet et le rôti de bœuf sont complétés par des pastelles, des légumes, une tarte aux macaronis, des pommes de terre et d’autres salades.

Les jeunes de Trinité-et-Tobago « font éclater du bambou » — leurs explosions artisanales sont fabriquées à partir de bambou et de carbure

Ce repas complet est le point central des réunions de famille. Le jour de Noël est principalement consacré à la famille, avec des amis qui viennent tout au long des fêtes apporter des cadeaux et goûter aux délices. La plupart des chrétiens s’assurent d’aller à la messe, même si c’est le seul moment de l’année, soit à minuit la veille de Noël, soit tôt le matin de Noël.

Le décor de Noël est important, il faut donc nettoyer soigneusement la maison, installer et décorer le sapin à temps, accrocher ou rassembler les cartes de vœux de Noël dans un endroit bien en vue. Les maisons sont repeintes, ne serait-ce que l’extérieur, et de nouveaux rideaux, meubles et appareils électroménagers sont ajoutés, dans la mesure où le budget le permet (même si Noël est une période où les gens font beaucoup trop d’efforts). La saison se termine par les grandes fêtes de la nuit du Nouvel An, suivies de la somnolence épuisée du jour de l’An.

La plupart des îles célèbrent Noël de la même manière aujourd’hui, mais avec leurs propres plats et coutumes préférés. À la Barbade, par exemple, outre la dinde et le jambon, la spécialité est le jug-jug, un plat à base de viande hachée, de maïs et de pois d’Angole (gungo). Ce plat a peut-être été inventé par des colons écossais nostalgiques qui avaient besoin d’un substitut tropical au haggis.

Pour les Jamaïcains et les Guyanais, le jambon est un incontournable, mais ils ne se sentent pas obligés de manger de la dinde : ils préfèrent le poulet. Les Jamaïcains servent du poulet jerk épicé et il est probable que l’on serve également du curry de chèvre, surtout si la famille est nombreuse. En Guyane et à Tobago, on peut abattre une chèvre, un mouton ou une vache pour nourrir une famille nombreuse. Le chow mein et le riz frit sont très appréciés en Guyane ; le porc à l’ail, introduit par les Portugais, est populaire à Antigua et à Trinidad, où il est un incontournable pour la communauté portugaise.

Les gâteaux de Noël vont du gâteau aux fruits noirs, souvent appelé black bake, au gâteau aux fruits bruns plus clairs, sans sucre brûlé ni brunissement ; tous deux sont agrémentés de rhum ou de vin. Dans la plupart des îles, l’oseille rouge foncé est une boisson de Noël sans alcool, fabriquée à partir d’une plante qui produit ses fruits à cette période de l’année ; mais en Jamaïque, c’est une liqueur alcoolisée forte, préparée avec du rhum blanc jamaïcain et sirotée avec beaucoup de précaution par les prudents.

Après avoir déballé les cadeaux et dévoré le repas de Noël, les Barbadiens se retirent au Queen’s Park pour le concert annuel du Police Band, tandis que les Jamaïcains se préparent à faire la fête toute la nuit. Les jeunes de Trinité-et-Tobago « font éclater du bambou » : leurs explosions artisanales sont fabriquées à partir de bambou et de carbure.

La période de Noël dure plus longtemps dans les îles françaises, où les festivités se poursuivent jusqu’au 6 janvier, jour des Rois Mages, commémorant la venue des Rois Mages. C’est le jour où les habitants de toutes les îles retirent leur sapin de Noël, même dans les îles où cette date n’a pas d’importance.

Si vous êtes dans les Caraïbes à Noël, imprégnez-vous de l’atmosphère festive, de la bonne humeur, des fêtes et des visites, de l’ambiance chaleureuse qui règne dans l’air. Imprégnez-vous des chants de Noël, qu’ils soient en espagnol, en hindi, en patois ou en anglais : ils parlent tous de bonne fortune, de santé, de bonheur et de bons moments.

Et savourez l’éventail unique de coutumes de Noël de cette région, certaines d’entre elles issues de l’Amérique du Nord contemporaine, d’autres d’origine beaucoup plus profonde et sombre. Ces îles, qui ne voient jamais de houx ou de gui, de rennes ou de neige (et qui ne leur manquent certainement pas), ont créé leurs propres traditions dont vous pourrez profiter.

