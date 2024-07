Nouveau volume publié dans la série d’anthologie de science-fiction caribéenne “The Flying Crapaud” (Le Crapaud volant)

Dominica News Online – (Nouvelles de la Dominique en ligne)

Le Piton Noire Collective, un groupe d’écrivains de la Dominique et d’ailleurs, a lancé son dernier livre dans la série d’anthologie “The Flying Crapaud”. Intitulé “The Flying Crapaud : Heroes & Monsters”, cette troisième installation maintient la tradition de fusionner le folklore caribéen avec la science-fiction et le fantastique contemporains, offrant ainsi un voyage littéraire distinctif et captivant.

La série d’anthologies “The Flying Crapaud”, dont l’auteur est le collectif Piton Noire, présente des nouvelles qui mêlent de manière complexe le folklore caribéen à la fiction spéculative moderne. La série a acquis un public fidèle, offrant aux lecteurs un regard nouveau sur les contes traditionnels avec des récits imaginatifs qui épousent l’authenticité culturelle.

Dans “The Flying Crapaud : Heroes & Monsters”, le groupe d’auteurs de Piton Noire promet aux lecteurs une immersion plus profonde dans le monde mystique et fantastique établi dans les livres précédents. Cette dernière compilation présente des histoires de bravoure, d’êtres mythiques et de l’éternelle bataille entre le bien et le mal : “Une maison intelligente dirigée par une IA vengeresse ; un témoin muet d’un acte maléfique ; un voleur de fruits à pain est hanté ; un jeune homme crée involontairement un dieu ; des crapauds géants terrorisent une communauté, une sorcière cherche à se venger de ses voisins”, peut-on lire dans un communiqué du groupe.

Rédigées par les membres du groupe, ces histoires cherchent à mettre en lumière le patrimoine vibrant des Caraïbes à travers des genres contemporains, chaque auteur apportant à l’anthologie ses origines diverses et sa voix distincte.

En défendant et en encourageant ces voix, l’objectif est de s’assurer que les histoires trouvent un écho auprès d’un lectorat mondial tout en reflétant le dévouement du groupe d’écrivains Piton Noire à la promotion de la littérature caribéenne.

Il semblerait que les précédents volets de la série, tels que “The Flying Crapaud : Du folklore à l’avenir”, ont reçu un accueil positif de la part des lecteurs et des critiques. Avec des œuvres qui visent à remettre en question et à élargir la perception qu’ont les lecteurs de la culture caribéenne, le groupe de rédaction Piton Noire s’est identifié comme étant à l’avant-garde pour repousser les limites de la littérature de la région. Selon le groupe, les amateurs de folklore, de fantaisie et de science-fiction trouveront dans cet ouvrage une expérience de lecture distinctive et immersive.

“Le Crapaud volant : Heroes & Monsters” est désormais disponible à la vente sur Amazon.com.

Les lecteurs peuvent choisir parmi différents formats, dont le Kindle et le livre de poche, ce qui le rend accessible à un large public. Acheter sur Amazon.com.

Pour en savoir plus sur le groupe d’écriture Piton Noire et son travail, visitez notre site Web officiel à l’adresse theflyingcrapaud.com ou retrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/theflyingcrapaud et https://www.facebook.com/groups/PitonNoire.

