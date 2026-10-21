Octopus Energy et Antigua-et-Barbuda s’engagent pour une énergie plus propre, plus abordable et plus résiliente

Caribnews

Le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, et Zoisa North-Bond, directrice générale d’Octopus Energy Generation, signent le protocole d’accord.

Le partenariat étudiera comment les véhicules électriques, le solaire, les batteries et une consommation plus flexible peuvent réduire les importations de combustibles fossiles, faire baisser les factures et rendre le réseau électrique plus intelligent et plus résilient.

Il a été annoncé pendant la Semaine du climat de New York, en amont de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth organisée cette année dans la capitale d’Antigua-et-Barbuda.

Cette initiative accompagne l’objectif du pays de produire 86 % de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici à 2030.

LONDRES / NEW YORK — Octopus Energy et le gouvernement d’Antigua-et-Barbuda unissent leurs efforts pour étudier les moyens de fournir à la population une énergie moins chère, plus propre et plus sûre.

Annoncé lors de la rencontre « Global Citizen NOW: Impact Session », pendant la Semaine du climat de New York, ce partenariat examinera comment associer le solaire, les batteries, les véhicules électriques et une gestion plus intelligente et flexible de la consommation. L’objectif est de réduire la dépendance du pays aux coûteux combustibles fossiles importés, de faire baisser les coûts de l’énergie et de renforcer la résilience du réseau électrique national.

L’initiative rapproche les ambitions gouvernementales en matière d’énergies renouvelables et l’expérience d’Octopus Energy dans les technologies énergétiques intelligentes, notamment les centrales électriques virtuelles, ou VPP. Ces dispositifs connectent des équipements tels que les véhicules électriques, les panneaux solaires et les batteries domestiques afin de les faire fonctionner de manière coordonnée, pour soutenir le réseau et, potentiellement, réduire les coûts pour les consommateurs.

Octopus Energy exploite actuellement un vaste réseau de centrales virtuelles qui connecte et optimise près de 500 000 équipements, représentant une capacité cumulée équivalente à celle d’environ trois centrales nucléaires.

Le partenariat soutient l’ambition d’Antigua-et-Barbuda de produire 86 % de son électricité à partir de sources renouvelables et de faire en sorte que toutes les voitures neuves vendues soient électriques d’ici à 2030.

Pour Antigua-et-Barbuda, la transition énergétique revêt une importance particulière. Comme de nombreux petits États insulaires en développement, le pays reste fortement exposé aux effets du changement climatique tout en dépendant largement des combustibles fossiles importés. Développer une production locale d’énergie renouvelable offre donc la possibilité d’agir à la fois sur la sécurité énergétique et sur la vulnérabilité climatique.

Le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a déclaré :

« Pour les petits États insulaires en développement comme Antigua-et-Barbuda, la transition vers les énergies renouvelables constitue à la fois un impératif environnemental et une nécessité économique. Notre dépendance persistante aux combustibles fossiles importés expose nos habitants et nos entreprises à des coûts énergétiques élevés et instables, tandis que le changement climatique représente une menace existentielle pour notre développement.

« Ce partenariat avec Octopus Energy nous donne l’occasion d’étudier des solutions concrètes associant énergies renouvelables, mobilité électrique, stockage par batteries et technologies intelligentes afin de réduire les coûts de l’énergie, de renforcer la résilience de notre réseau électrique et de diminuer notre dépendance aux combustibles importés.

« Antigua-et-Barbuda s’est fixé une trajectoire ambitieuse vers un avenir énergétique plus propre et plus durable. Nous accueillons favorablement les partenariats apportant de l’innovation, des investissements et des technologies éprouvées pour transformer cette ambition en bénéfices mesurables pour nos citoyens. Notre objectif est clair : construire un système énergétique moderne, résilient et reposant de plus en plus sur les renouvelables, capable de fournir une électricité plus propre et plus abordable, tout en démontrant que les petits États insulaires peuvent jouer un rôle moteur dans la transition énergétique mondiale.

« La transition énergétique doit, en définitive, améliorer la vie de nos populations. Elle doit réduire notre vulnérabilité, renforcer notre indépendance énergétique et rendre notre économie plus compétitive. C’est ce résultat qu’Antigua-et-Barbuda continuera de rechercher à travers des partenariats de cette nature. »

Première étape concrète du partenariat : la branche d’Octopus Energy consacrée aux véhicules électriques contribuera à leur mise à disposition pendant la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, le CHOGM, qui se tiendra à Saint John’s, à Antigua-et-Barbuda, du 1er au 4 novembre 2026.

Zoisa North-Bond, directrice générale d’Octopus Energy Generation, a déclaré :

« En nous associant à Antigua-et-Barbuda, nous étudions comment l’électricité propre et la technologie peuvent contribuer à relever les défis énergétiques particuliers auxquels les petites îles sont confrontées. Notre objectif est simple : partout, les populations devraient bénéficier des baisses de coûts permises par les énergies renouvelables et les technologies intelligentes. Ensemble, nous espérons élaborer un plan réalisable pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et construire un système énergétique plus résilient. »

Michael Sheldrick, cofondateur de Global Citizen et directeur chargé des politiques publiques, de l’impact et des relations gouvernementales, a déclaré :

« Les petits États insulaires en développement ne devraient pas avoir à choisir entre une énergie abordable et la résilience climatique. Ce partenariat illustre l’alliance concrète nécessaire pour atteindre ces deux objectifs : l’impulsion du gouvernement, les technologies et les capacités de mise en œuvre d’Octopus Energy, ainsi que l’aptitude de Global Citizen à réunir des partenaires et à mobiliser l’action.

« En commençant par la mobilité électrique lors du CHOGM, puis en progressant vers un système énergétique plus intelligent alimenté par une production locale, Antigua-et-Barbuda peut créer un modèle pertinent bien au-delà de ses frontières. Global Citizen est fier d’avoir contribué à réunir ces partenaires. Nous continuerons à travailler pour que cet accord se traduise par des résultats tangibles pour Antigua-et-Barbuda et pour les autres petits États insulaires en développement. »

Cette annonce intervient alors que la branche de production d’Octopus Energy développe ses activités internationales, en accordant une attention croissante aux investissements dans les renouvelables, à l’accès à l’énergie et aux perspectives économiques dans les marchés émergents.

À travers son initiative Power Africa, elle ambitionne de susciter 450 millions de dollars d’investissements dans les énergies propres en Afrique. Elle construit également le premier parc éolien de Sierra Leone sur l’île de Sherbro, de plus en plus vulnérable aux effets du changement climatique. Mené avec l’Elba Hope Foundation d’Idris Elba, ce projet doit fournir une électricité propre et fiable à des ménages et à des entreprises encore insuffisamment desservi