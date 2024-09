RENTRÉE SCOLAIRE. La CTM se mobilise pour une rentrée scolaire sous le signe de l’égalité et de la modernité

À l’occasion de la rentrée scolaire 2024-2025, la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) a mis en place un ensemble d’initiatives visant à améliorer les conditions d’apprentissage et de travail pour les élèves et les personnels. Ces mesures, qui couvrent la sécurisation des établissements, la réduction de la fracture numérique, et l’accompagnement des élèves et étudiants, témoignent de l’engagement fort de la CTM en faveur d’une éducation accessible et de qualité pour tous.

Des travaux ambitieux pour des établissements sécurisés et modernes

Avec un budget de plus de 41 millions d’euros consacré aux travaux dans les établissements scolaires en 2024, la CTM s’emploie à garantir des infrastructures sûres et adaptées aux besoins actuels. Ce sont près de 350 chantiers qui ont été programmés, incluant la rénovation et l’entretien des bâtiments, l’amélioration de la performance énergétique, et le renforcement parasismique.

Parmi les projets phares, on retrouve la poursuite des études pour la reconstruction du Collège Morne Rouge, la rénovation des modulaires au Collège du Marin, ainsi que la réfection des toitures au Lycée de Châteauboeuf. D’autres établissements, comme le Collège des Trois-Îlets et le Lycée Bellevue, bénéficient également d’aménagements spécifiques pour améliorer la qualité de vie et de travail des élèves et personnels.

Réduction de la fracture numérique : des équipements pour les élèves les plus vulnérables

La CTM poursuit ses efforts pour réduire la fracture numérique en mettant à disposition 1 100 tablettes et ordinateurs pour les collégiens et lycéens. Ces équipements, distribués prioritairement aux élèves les plus vulnérables, visent à offrir un accès équitable aux outils numériques, essentiels pour le succès scolaire. Les élèves de 6ème et de 2nde seront les premiers bénéficiaires de cette initiative, avec une distribution prévue courant septembre.

Gratuité des livres scolaires : un soutien renouvelé pour les lycéens

Faisant suite à l’expérimentation réussie de 2023, la CTM reconduit le dispositif de gratuité des manuels scolaires pour près de 15 000 lycéens. Cette initiative permet aux établissements de choisir entre des manuels 100% numériques, hybrides, ou papier, garantissant ainsi la liberté pédagogique tout en soutenant le pouvoir d’achat des familles. La Collectivité a alloué un budget de 1,8 million d’euros pour financer cette opération, qui concerne aussi bien les lycées publics que privés sous contrat.

Amélioration du dispositif d’aides aux étudiants : une gestion centralisée pour des paiements plus rapides

Pour faciliter l’accès aux aides territoriales, la CTM a lancé en juillet 2024 une nouvelle plateforme en ligne permettant une gestion centralisée et automatisée des dossiers des étudiants. Cette initiative vise à accélérer les délais de traitement et de paiement des aides, avec déjà 1 151 demandes déposées à fin août, dont 85% sont en cours de traitement. La plateforme reste ouverte jusqu’au 30 septembre pour permettre aux étudiants de déposer leurs dossiers complets et ainsi bénéficier de l’accompagnement nécessaire pour leur réussite académique.

