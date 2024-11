Reprends ton pouvoir : une conférence pour transformer votre réalité

Le Mardi 17 décembre 2024, l’Espace Sonate accueillera la conférence événement “Reprends ton pouvoir”, animée par Syringa Jean-Baptiste, coach certifiée en neurosciences et professeure de méditation. Nous avons rencontré Syringa pour qu’elle nous éclaire sur cette soirée unique et sur les transformations qu’elle promet.

Pourquoi avoir choisi le thème “Reprends ton pouvoir” pour cette conférence ?

Syringa Jean-Baptiste : Ce thème m’est apparu essentiel parce que nous avons souvent l’impression d’être prisonniers de nos circonstances ou de nos croyances limitantes. Pourtant, nous avons en nous un potentiel énorme pour transformer notre réalité. Cette conférence vise à aider chacun à reprendre les rênes de sa vie en comprenant le fonctionnement de son cerveau et en libérant son plein potentiel.

Vous parlez de reprogrammer nos croyances. Qu’entendez-vous par là ?

Nos croyances sont souvent des filtres à travers lesquels nous percevons le monde. Elles se forment dès notre enfance et sont influencées par notre environnement, notre culture, voire notre passé collectif. Certaines croyances peuvent être limitantes, comme celles liées aux Antilles et aux héritages douloureux du passé. Lors de la conférence, je vais expliquer comment ces croyances agissent sur nos comportements et surtout comment les reprogrammer grâce aux neurosciences et à des techniques de développement personnel.

Quelle sera l’expérience vibratoire annoncée dans le programme ?

L’expérience vibratoire est un moment clé de la soirée. Il s’agit d’une méditation collective que je guiderai pour plonger les participants dans un état de paix, de joie et de reconnexion à eux-mêmes. C’est une expérience profonde qui aide à ancrer les enseignements de la soirée. Les retours des participants de la première édition ont été incroyables : beaucoup ont ressenti des transformations immédiates dans leur état d’esprit et leur énergie.

Qui peut participer à cette conférence ?

Absolument tout le monde ! Que vous soyez en quête de bien-être, curieux d’en savoir plus sur le fonctionnement du cerveau, ou simplement désireux d’un moment pour vous recentrer, cette soirée est faite pour vous. Il n’y a pas besoin de connaissances préalables, juste l’envie d’explorer et de se reconnecter à soi-même.

La conférence est proposée en présentiel et en ligne. Pourquoi cette double option ?

Je veux que l’événement soit accessible au plus grand nombre. Certains préfèrent l’énergie du présentiel, qui est unique, tandis que d’autres, pour des raisons pratiques, peuvent choisir de suivre la conférence depuis chez eux grâce à Zoom ou via le replay. Cette flexibilité permet à chacun de bénéficier des enseignements, peu importe sa localisation.

En quoi cette deuxième édition sera-t-elle différente de la première ?

La première édition était une introduction au concept de reprise de pouvoir personnel. Cette fois-ci, nous irons plus en profondeur dans les thématiques liées aux croyances, notamment celles qui touchent à notre passé et à notre environnement culturel. J’ai aussi prévu de nouvelles pratiques et un contenu enrichi qui s’appuie sur les retours des participants précédents.

Un dernier mot ?

Je dirais simplement : si vous ressentez le besoin de changer quelque chose dans votre vie, de vous libérer de ce qui vous freine ou de mieux vous comprendre, cette soirée peut être le déclic. Reprendre son pouvoir, c’est décider que l’on mérite mieux, et je suis là pour vous accompagner dans cette démarche.

Informations pratiques :

📅 Date : Mardi 17 décembre 2024

⏰ Heure : 19h

📍 Lieu : Espace Sonate, Étang Z’Abricot

💻 Accessible en ligne et en replay

📞 Infoline : 0696 95 32 40

🔗 Réservez votre place dès maintenant : https://www.shineandmanifest.fr/conferencertp

Venez vivre une soirée inoubliable et reprenez les rênes de votre vie. Les places sont limitées, inscrivez-vous sans attendre !

J’aime ça : J’aime chargement…