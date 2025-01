Sainte-Lucie brille en 2024 : une année de triomphes sportifs historiques

St. Lucia Times

Les 12 derniers mois ont marqué une année décisive pour le sport à Sainte-Lucie, avec des exploits révolutionnaires, des premières historiques et une reconnaissance internationale. Alors que nous nous tournons vers 2025, St Lucia Times revient sur les réalisations et jalons extraordinaires de 2024.

Julien Alfred : une année légendaire

Impossible d’évoquer 2024 sans parler de Julien Alfred. Originaire de Ciceron, elle a marqué la scène internationale avec une année exceptionnelle. Elle a décroché l’or olympique sur 100 mètres et l’argent sur 200 mètres aux Jeux Olympiques de Paris, offrant à Sainte-Lucie ses toutes premières médailles olympiques.

En mars, Alfred a remporté la première médaille de Sainte-Lucie aux Championnats du monde d’athlétisme en salle, l’or sur 60 mètres, avec un temps record de 6,98 secondes. Elle a également brillé en Ligue de diamant, remportant la finale à Bruxelles en 10,88 secondes le 13 septembre, concluant ainsi la meilleure année jamais réalisée par un athlète sainte-lucien.

Pour honorer ses exploits, le gouvernement et la population de Sainte-Lucie ont organisé une semaine de célébrations, comprenant un défilé, un concert, et la renommée de la Millennium Highway en Julien Alfred Highway. En outre, elle a été élue meilleure athlète de l’année par le CANOC et l’ANOC et a été finaliste pour le titre de meilleure athlète féminine de l’année décerné par World Athletics.

Une inspiration au-delà de l’athlétisme



Le succès d’Alfred a inspiré d’autres disciplines sportives. Naya Jules a battu le record de saut à la perche aux Jeux CARIFTA, tandis que Sainte-Lucie a établi un record national en relais mixte 4×400 mètres. Des athlètes comme Naomi London laissent également entrevoir une nouvelle ère prometteuse pour le sport de l’île.



Son influence s’est étendue jusqu’au cricket. En octobre, les Saint Lucia Kings ont remporté leur premier titre de CPL, battant les Guyana Amazon Warriors sous la direction de Daren Sammy. Parmi les joueurs vedettes figuraient Johnson Charles, auteur de 452 courses en 12 manches, ainsi qu’Ackeem Auguste, premier Sainte-Lucien à réussir un triple siècle.

En dehors de la CPL, Sainte-Lucie a accueilli six matchs de la Coupe du monde ICC T20 en juin au stade Daren Sammy, salué pour son atmosphère et son terrain prolifique en points. À l’échelle régionale, Sainte-Lucie a également récupéré le titre des Windward Islands Under-15 50-Over et vu plus de Sainte-Luciens rejoindre les équipes des West Indies, comme Theo Edward et Selena Ross.

Un rayonnement dans d’autres sports

2024 a été marquée par des succès dans d’autres disciplines :



• Volleyball : Les équipes masculine et féminine ont brillé lors des Championnats de beach-volley de l’ECVA en février, et l’équipe féminine a défendu son titre en salle aux Championnats ECVA en Antigua-et-Barbuda.

• Boxe : Sainte-Lucie a dominé le Championnat OECS, remportant 10 médailles d’or et 10 d’argent, tout en se classant troisième au tournoi scolaire Winfield Brathwaite en Guyana.

• Football : Les Piton Boyz ont réalisé un exploit en battant Curaçao 2-1 en Ligue des Nations de la Concacaf, et la première Ligue semi-professionnelle de football de Sainte-Lucie a couronné ses champions.

• Sports mécaniques : Les 758 Independence Drags ont rassemblé des passionnés de la région lors des célébrations de l’Indépendance.

Vers un avenir prometteur



Avec les succès de 2024 comme tremplin, Sainte-Lucie est bien placée pour continuer à briller sur la scène sportive internationale tout en développant ses infrastructures et en organisant des événements prestigieux.

