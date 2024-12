Sainte-Lucie est devenue la vache à lait de Massy Stores !

St. Lucia Times

Par Keira St. Rose

Le député et leader adjoint de l’opposition du Parti des travailleurs unis (UWP), Guy Joseph, a vivement critiqué la gestion par le gouvernement de la hausse du coût de la vie à Sainte-Lucie, accusant à la fois l’administration et Massy Stores d’exploiter les citoyens.

Joseph a visé Massy Stores, la chaîne de Trinidad et Tobago qui est arrivée à Sainte-Lucie en 2016, l’accusant de faire grimper les prix et d’exploiter les consommateurs locaux. « Sainte-Lucie est devenue la vache à lait de Massy », a déclaré Joseph au St. Lucia Times, « parce que vous savez à quel point il est difficile d’obtenir un dollar américain à Trinidad, donc Sainte-Lucie est utilisée comme le siège de Massy pour générer ses devises étrangères, en particulier en dollars américains. »



Il a remis en question la façon dont des vendeurs plus petits peuvent offrir des produits à des prix plus bas que Massy, malgré le fait qu’ils s’approvisionnent chez les mêmes fournisseurs. « Ils commandent en plus petites quantités et vendent les mêmes produits moins chers que Massy. Comment est-ce possible ? » a soutenu Joseph, suggérant que Massy privilégie les bénéfices au détriment de l’équité.

Joseph n’a pas retenu ses critiques à l’encontre du Premier ministre Philip J. Pierre et de son administration pour ne pas réguler les prix ou fournir un soulagement aux citoyens. « Le gouvernement réduit les subventions pour les articles essentiels comme le riz, la farine, le sucre et le gaz de cuisson, même si les prix mondiaux et les coûts d’expédition augmentent », a déclaré Joseph. Il a accusé le gouvernement de se vanter d’une augmentation des revenus alors que les citoyens sont « en difficulté et souffrent ».



Joseph a décrit les « dures réalités » quotidiennes auxquelles de nombreux Saint-Luciens font face : « Les parents ne peuvent pas se permettre de mettre de la nourriture sur la table. Certains enfants n’ont même pas deux repas par jour », a-t-il dit. « Ce n’est pas une question de politique, c’est une question de sauver des vies et de rendre la vie plus facile pour les gens. »

Il a souligné que la hausse du coût de la vie, la montée de la criminalité et la détérioration des soins de santé sont toutes profondément liées et nécessitent une action immédiate du gouvernement.



« Les gens en ont assez, et il est temps que le gouvernement agisse. Nous protestons parce que nous tenons à l’avenir de Sainte-Lucie », a déclaré Joseph au St. Lucia Times en marge d’une manifestation de l’opposition sur les soins de santé devant l’hôpital OKEU.

La manifestation a eu lieu mercredi.

