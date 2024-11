Sainte-Lucie et l’Inde discutent du renforcement des relations dans divers domaines

Et. Lucia Times

Sainte-Lucie et l’Inde ont discuté du renforcement de leurs relations dans plusieurs domaines, notamment le tourisme, la technologie, la santé, la pharmacie et le sport.

Le Premier ministre Philip J. Pierre et le Premier ministre indien, Narendra Modi, ont tenu des discussions bilatérales en marge du deuxième sommet Communauté des Caraïbes (CARICOM)-Inde en Guyane.

« Sainte-Lucie se réjouit de renforcer ses relations diplomatiques avec l’Inde dans l’intérêt de nos deux pays », a écrit Pierre sur Facebook.

De son côté, le Premier ministre indien a proposé, lors de son discours aux dirigeants de la CARICOM, de renforcer la connectivité régionale.

Comme le rapporte le journal d’État Chronicle, Modi a proposé que l’Inde fournisse des ferries pour le transport de passagers et de marchandises dans la région.

En ce qui concerne l’agriculture, il a expliqué que l’Inde avait mis au point une technologie permettant de fabriquer des engrais à base d’algues marines, ce qui pourrait aider la région à résoudre le problème du sargasse.

« Cette technologie peut non seulement vous aider à résoudre ce problème, mais également augmenter le rendement des cultures. L’Inde est prête à partager toutes ces expériences avec les pays de la CARICOM », a déclaré Modi.

Le Premier ministre indien a énuméré sept piliers essentiels pour renforcer les liens avec la CARICOM et approfondir leur relation.

Ces piliers, formant l’acronyme C-A-R-I-C-O-M, sont :

• Capacity Building (Renforcement des capacités)

• Agriculture et sécurité alimentaire

• Renewable Energy and Climate Change (Énergies renouvelables et changement climatique)

• Innovation, technologie et commerce

• Cricket et culture

• Ocean Economy (Économie océanique)

• Medicine and Healthcare (Médecine et soins de santé)

