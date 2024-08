Scènes émouvantes aux Caïmans après la nage historique de Jordan Crooks

Cayman Compass

Par Reshma Ragoonath – 2 août 2024

Des tonnerres d’applaudissements et des cris de joie ont retenti dans le Constitution Hall lorsque Jordan Crooks a participé à la première finale olympique de natation des îles Caïmans, vendredi après-midi.

Bien que le jeune homme de 22 ans ne soit pas monté sur le podium, cela n’a pas entamé la fierté et l’amour que les supporters ont manifesté à son égard.

“Nous sommes heureux. Même s’il n’a pas obtenu l’or, pour nous, il est l’or”, a déclaré Mitzie Bailey au Cayman Compass, alors qu’elle agitait son drapeau des îles Caïmans en signe de célébration à l’extérieur de la salle.

Dès 12h30, une heure avant la course, les habitants ont commencé à remplir le hall en prévision de l’événement, beaucoup agitant des drapeaux et vêtus de T-shirts des îles Caïmans.

L’événement a débuté par le chant national et une prière pour l’or.

Une vague d’émotions s’est déchaînée dans le hall de George Town lorsque les habitants ont poussé des cris de joie à la vue de Crooks sur le grand écran de télévision avant l’épreuve du 50 mètres nage libre.

Moment de tension

Il y a cependant eu quelques moments de tension lors de la soirée de surveillance organisée par le gouvernement, les techniciens ayant été pris au dépourvu lorsque la chaîne de télévision qu’ils regardaient diffusait une autre épreuve.

La foule anxieuse, qui remplissait la salle debout, a commencé à sortir les téléphones portables pour essayer de retransmettre l’événement alors que l’heure de la course se rapprochait de plus en plus.

Paola Robinson était l’une de ces personnes.

Elle raconte que son mari Craig, qui suivait l’événement depuis le Royaume-Uni, lui a envoyé un message WhatsApped et qu’elle l’a immédiatement appelé par vidéo.

La retransmission des Jeux olympiques sur grand écran n’ayant été diffusée que quelques secondes avant le début de la finale du 50 m, les gens se sont rassemblés autour de leur téléphone portable pour regarder les images. – Photo : Taneos Ramsay

“Nous ne voulions pas manquer de le regarder en direct”, a-t-elle déclaré, ajoutant que son mari avait partagé avec elle une vue de la retransmission depuis leur téléviseur au Royaume-Uni.

“Dans l’attente de la transmission locale, nous avons dû répondre à l’appel et ressentir l’excitation, partagée par les personnes présentes dans la salle de la Constitution, qui se sont rassemblées pour regarder sur mon téléphone l’arrivée des athlètes olympiques… Nous n’aurions pas voulu en manquer une seconde”, a-t-elle déclaré.

Le premier ministre Juliana O’Connor-Connolly, qui était assise deux rangées devant elle, s’est approchée, ainsi que le ministre du tourisme Kenneth Bryan, le ministre de la culture Dwayne Seymour et d’autres supporters, qui se sont agglutinés autour de son téléphone portable pour apercevoir la nageuse caïmanaise.

Un moment de prière pour le ministre du Tourisme et des Ports, Kenneth Bryan, alors que la course est sur le point de commencer.

L’émotion était à son comble au Constitution Hall.

De jeunes fans manifestent leur soutien.

L’enthousiasme était à son comble alors que les supporters attendaient le début de la finale.

Il n’y avait pas de doute sur le pays que la foule du Constitution Hall soutenait. – Photo : Taneos Ramsay

Des centaines de personnes ont rempli le Constitution Hall pour regarder Jordan Crooks, originaire des îles Caïmans, nager dans la finale olympique du 50 mètres nage libre, le vendredi 26 août.

Les politiciens sont venus soutenir Jordan. De gauche à droite, Dwyane Seymour, ministre des contrôles frontaliers, du travail et de la culture, Kenneth Bryan, ministre du tourisme et des ports, Juliana O’Connor-Connolly, premier ministre, et Roy McTaggart, chef de l’opposition.

Alors que la salle se remplissait avant la course, les sourires n’ont pas manqué.

Lucille Seymour prête à manifester son soutien à Jordan Crooks.

La foule attend le départ de la course.

Les ministres Dwayne Seymour et Kenneth Bryan, avec le chef de l’opposition Roy McTaggart, au Constitution Hall.

Il y avait des fans de tous âges dans la foule.

Les gens ont commencé à arriver au Constitution Hall à partir de midi pour le départ de la course à 13h30.

Des cris de joie ont été poussés lorsque la télévision de Constitution Hall a enfin fonctionné.

Le Constitution Hall était rempli de supporters de Crooks.

Ils se préparent pour la course.

Dans ce qui pourrait être décrit comme une intervention divine apparente, Crooks est soudainement apparu sur le grand écran dans un plan côte à côte avec l’épreuve du disque, lorsque l’horloge a sonné 13h30 pour le départ du 50m libre.

Le pandémonium a éclaté lorsque les supporters se sont levés de leurs sièges en agitant leurs drapeaux des îles Caïmans en guise de célébration, tout en acclamant “Jordan, Jordan !”

Certains ont poussé un grand soupir de soulagement, tandis que d’autres ont retenu leur souffle lorsque la sonnerie du départ s’est fait entendre.

Les gens abandonnent leurs sièges pour encourager Crooks.

“Allez, allez”, tel était le refrain simultané pendant que Crooks nageait son tour de piste dans la piscine.

Mme O’Connor-Connolly, qui a déclaré être une amoureuse du sport, s’est également levée sur sa chaise à l’approche de la fin de la course.

Des acclamations et des applaudissements ont retenti lorsque Crooks a touché le fond de la piscine.

Fierté et joie

Bien que Crooks ne soit pas monté sur le podium, les personnes rassemblées dans la salle ont tout de même célébré cet événement capital.

“Je suis vraiment heureux de savoir qu’un petit pays comme les îles Caïmans a pu se qualifier pour une finale aux Jeux olympiques. C’est vraiment génial pour moi”, a déclaré Merline Jefferson en agitant son drapeau.

Mellony Powell, 10 ans, a déclaré qu’elle était heureuse de voir Crooks en action et qu’elle était impatiente de regarder la course.

Elle voulait que Crooks le sache : “Tu t’es vraiment bien débrouillé”.

Merline Jefferson, avec Mellony, 10 ans, et Javier Powell, 3 ans, lors de la soirée de vendredi. – Photo : Reshma Ragoonath

La première ministre s’est dite fière de Crooks et de tout le contingent de Team Cayman.

“Le sport a évolué pour aboutir à une journée comme celle d’aujourd’hui. J’ai toujours su qu’il pouvait rassembler mon pays, mais être témoin de l’enthousiasme, de l’adrénaline, de la fierté d’être caïmanais aujourd’hui… il n’y a pas de mots que je puisse utiliser pour le décrire”, a déclaré Mme O’Connor-Connolly au Compass après la course.

L’ancienne athlète olympique Raegan Rutty figurait parmi les habitants rassemblés lors de la soirée de veille.

Avec ses supporters, elle a fêté Crooks en l’embrassant et en agitant les drapeaux des îles Caïmans.

La fièvre olympique a également traversé les clivages politiques, puisque le chef de l’opposition Roy McTaggart a rejoint Mme O’Connor-Connolly au premier rang de la salle.

“Je ne suis pas du tout déçu de la performance de Jordan aujourd’hui. Pour moi, il est notre héros. Il a fait quelque chose qu’aucun autre Caïmanais n’a fait, à savoir se qualifier pour la finale [de natation] d’une épreuve olympique. Bravo, Jordan. Je suis fière de toi”, a déclaré Mme McTaggart.

À Paris, la mère de Crooks, Faith, et sa sœur Jillian, ainsi que les membres de la Team Cayman, ont célébré ses efforts historiques à l’arène de La Défense.

Le ministre des sports Isaac Rankine, qui se trouve également à Paris, a suivi la course en personne et s’est félicité de la performance de Crooks sur la scène mondiale.

“Je suis impressionné par Jordan”, a-t-il déclaré. “Il est encore jeune et a encore beaucoup, beaucoup à donner à ce sport. Il a rendu notre pays extrêmement fier et uni dans son soutien. Il n’est peut-être pas (encore) champion olympique, mais c’est notre champion !

Le temps s’est arrêté

De nombreux bureaux à travers l’île ont organisé leurs propres “watch parties”, tandis que certains travailleurs ont pris une pause pour apporter leur soutien à Crooks.

Au Cayman Compass, les employés se sont regroupés autour de la télévision de la salle de rédaction pour encourager Crooks.

Sur les îles Sœurs, les Brackers se sont rassemblés au restaurant populaire Barracudas pour regarder Crooks se baigner dans la piscine.

Une fête a également été organisée dans la salle de conférence de l’administration du district.

Le Swanky Kitchen Band, en tournée aux États-Unis, a posté une vidéo dans laquelle il chante son adaptation spéciale des paroles du traditionnel “Munzie Boat in the Sound” pour montrer son soutien à Crooks, et a ensuite suivi sa course en direct sur un ordinateur portable.

À Hazard Management, à Grand Cayman, ils ont manifesté leur soutien à Jordan avant la course, en publiant un clip avec des lettres épelant “Go Jordan”.

Partout dans le monde, les Caïmanais se sont agglutinés autour des téléviseurs pour suivre l’événement historique.

Le cinéaste caïmanais Frank E. Flowers, qui se trouve en Australie pour le tournage de son film “The Bluff”, a déclaré qu’il regardait la course avec sa famille.

“Il est 4h30 du matin ici en Australie, mais nous avons réglé nos alarmes pour nous réveiller et regarder la course avec notre fille. [C’est une très belle étape qui met en valeur l’excellence caïmanaise, et toute la famille Flowers est incroyablement fière de Jordan”, a déclaré M. O’Connor-Connolly.

Mme O’Connor-Connolly a souhaité aux athlètes caïmanais le meilleur pour les épreuves olympiques restantes.

“Je pense que ce jour est historique, non seulement pour Jordan, mais aussi pour tous les athlètes, qui réalisent que le fer aiguise le fer et qu’avec le soutien de la population, les îles Caïmans pourront faire comme le reste du monde. Il n’y a pas de frontières”, a-t-elle déclaré

