Sékirit’li : un procédé anti-écrasement prometteur, labellisé Journée Nationale de Résilience Risques Majeurs 2023

Le projet Sékirit’li, porté par Emmanuel Marie-Luce, est un procédé anti-écrasement innovant visant à renforcer la sécurisation intérieure des bâtiments vieillissants, des bâtiments du patrimoine. Après des années de développement, ce projet, bien que prometteur, reçoit au compte-gouttes, l’attention qu’il mérite de manière coordonnée.

Pourtant, dans ce contexte de résilience face aux risques majeurs, son potentiel pour la Martinique, les Antilles et au-delà sont indéniable.

Un soutien local fort, mais des attentes nationales non comblées

Depuis le début du projet, Emmanuel Marie-Luce a pu compter sur le soutien de plusieurs figures politiques locales. Le président de l’exécutif de la CTM, Alfred Marie-Jeanne, le président du Conseil Général, Claude Lise, ainsi que les maires Alfred Monthieux et Marcellin Nadeau, ils ont tous contribué à faire avancer ce procédé. Le financement PO FEDER pour les tests d’écrasement réalisés au FCBA a permis de franchir des étapes clés.

Cependant, malgré ces avancées, le processus ”innovation technologique” était condamné, à être mise en compétition par les autorités étatiques, selon Emmanuel MARIE-LUCE. En effet, les gouvernements successifs, sous la présidence de François Hollande et d’Emmanuel Macron, ont lancé des appels à projets :”Les Objets de la nouvelle France industrielle”, Assises Outre-mer”, Produire en France” , ”Journée Nationale de Résilience Risques Majeurs”, Marie-Luce a continué à interpeller ces acteurs pour démontrer l’intérêt de son procédé afin d’obtenir un engagement plus fort, comme une sorte de validation définitive, autour de la notion de sécurisation du bâti hors normes parasismiques. Le projet est en page 7 dans le Livre Bleu des Assises des Outre-mer et a été labellisé lors de la Journée Nationale de Résilience 2023. Pour Emmanuel, il convient aujourd’hui que l’Etat, la CTM, le Rectorat, les Chambres consulaires et des investisseurs de Martinique et d’ailleurs, s’organisent afin de lancer la plus noble des industries, dans le but de mieux faire face aux risques majeurs qui seront de plus en plus violents.

Sékirit’li : un projet en comparaison avec des initiatives internationales

Le projet Sékirit’li s’inscrit dans une dynamique de résilience face aux risques majeurs. Il a été mis en concurrence avec d’autres initiatives internationales, comme le Triangle of Life aux États-Unis. Cependant, contrairement à ce dernier, qui se concentre sur des techniques d’évacuation en cas de tremblement de terre, Sékirit’li propose une solution innovante pour protéger les bâtiments de l’intérieur, une nécessité particulièrement importante pour les constructions anciennes et fragiles, une solution pour les personnes en situation de handicap, notamment.

Un appel au soutien national et local

Dans ses multiples appels, Emmanuel Marie-Luce rappelle que la Martinique a déjà répondu aux grands chantiers nationaux, tels que le Grand Débat, le Plan de Convergence et de Transformation, et les Assises des Outre-mer. Le projet Sékirit’li, avec son label JNR, devrait être pris au sérieux par les instances nationales, mais c’est à nous (la Martinique), de donner le ”Top départ” de ce challenge hors du commun. Le porteur de ce projet souligne l’urgence de soutenir cette initiative qui pourrait profiter à l’ensemble du territoire français, de l’Europe et plus tard à l’international..

En parallèle, Emmanuel Marie-Luce plaide pour la création en Martinique d’une École Spécialisée de Conception et de Production Industrielle (ESCPI), afin de permettre à la jeunesse de jouer un rôle actif dans l’innovation technologique et industrielle. Une telle école serait une occasion pour la Martinique de développer un nouveau modèle économique, axé sur l’industrie et l’innovation.

Un projet prometteur et beaucoup d’ambition

Le procédé Sékirit’li présente un potentiel indéniable pour renforcer la sécurité des bâtiments, un regard particulier de l’AFPCNT , de L’AFPS et la ténacité des élus en Martinique, seront aussi la force de ce processus anti-écrasement, à l’internationale. Cependant, il est essentiel que les politiques actuels saisissent l’opportunité que représente ce projet pour la résilience des infrastructures et le développement économique des territoires.

J’aime ça : J’aime chargement…