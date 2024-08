Great Shape! Inc. ! et la Sandals Foundation transforment des vies

La Fondation Sandals, en collaboration avec Great Shape ! Inc, a récemment achevé le projet dentaire 1000 Smiles à Sainte-Lucie, apportant des soins dentaires essentiels et des sourires éclatants à la communauté locale.

Du 19 juillet au 2 août 2024, cette initiative a permis de fournir des services dentaires indispensables à 993 résidents de Gros Islet et du centre correctionnel de Bordelais.

Heidi Clarke, directrice générale de la Sandals Foundation, a exprimé sa gratitude pour la réussite du projet : “Nous sommes immensément fiers d’avoir soutenu une fois de plus le projet dentaire 1000 Smiles. Au fil des ans, notre partenariat avec Great Shape ! Inc. a eu un impact sur plus de 280 000 vies, en fournissant des soins dentaires cruciaux et en transformant des sourires à travers les Caraïbes. Notre engagement en faveur de la santé et du bien-être de nos communautés reste inébranlable, et nous sommes ravis d’avoir continué à faire une différence positive”.

Dirigé par Shantelle Senior, directrice de programme en Jamaïque, et Bev Woods, gestionnaire de projet au Canada, le projet dentaire 1000 Smiles a eu un impact significatif cette année.

L’équipe a organisé des cliniques à l’école primaire de Gros Islet et au centre correctionnel de Bordelais, offrant des soins dentaires gratuits à ceux qui en avaient besoin. Avec le soutien de 74 bénévoles, dont 42 professionnels des soins dentaires et une équipe de direction dévouée, le projet a permis de soigner un total de 993 patients.

Les cliniques ont fourni des services allant des nettoyages de routine à des procédures dentaires plus complexes.

Rien qu’à la clinique de l’école de Gros Islet, 794 patients ont été traités, ce qui démontre l’ampleur du projet au sein de la communauté.

En outre, la clinique du personnel du Sandals Grande St. Lucia a accueilli 62 patients, garantissant au personnel de l’hôtel des soins dentaires essentiels, tandis que la clinique de la prison de Bordelais a traité 24 patients, offrant des soins essentiels à ceux qui se trouvent dans l’établissement pénitentiaire.

“Nous étions ravis d’apporter nos services à Sainte-Lucie une fois de plus”, a déclaré Shantelle Senior. “Nos bénévoles étaient passionnés par l’idée de fournir des soins dentaires de qualité et de faire une réelle différence dans la vie des personnes que nous avons servies.

Great Shape ! Inc. a travaillé sans relâche pour assurer le succès du projet dentaire 1000 Smiles.

Judy Deterville, responsable des relations publiques au Sandals Grande St. Lucia Spa & Beach Resort, a joué un rôle essentiel dans la coordination des efforts et le bon déroulement des opérations.

La réponse de la communauté a été extrêmement positive, soulignant l’importance de cette collaboration entre Great Shape ! Inc. et la Sandals Foundation. Leur partenariat continue de démontrer le pouvoir du travail d’équipe dans la création d’un changement durable.

Au cœur de cette initiative se trouve un engagement profond envers le service et la communauté. Nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir servir le magnifique peuple de Sainte-Lucie”, a déclaré “Papa Joe” (Joseph Wright), directeur exécutif de Great Shape ! Inc. “Notre mission est d’apporter l’espoir et la santé à ceux qui en ont le plus besoin, et nous n’aurions pas pu le faire sans le soutien indéfectible de nos partenaires du Sandals.

SOURCE : Fondation Sandals

