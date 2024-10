Six nouvelles espèces d’oiseaux endémiques reconnues dans la région

Dominica News Online – Mardi 29 octobre 2024 à 10h19

BirdsCaribbean a annoncé la reconnaissance de six nouvelles espèces d’oiseaux endémiques dans les Caraïbes, mettant en avant la biodiversité remarquable de la région et son importance en tant que centre de diversité aviaire. Cette mise à jour résulte de récentes découvertes de l’American Ornithological Society, qui a porté le nombre d’espèces d’oiseaux endémiques dans les Caraïbes à 185.

Les espèces nouvellement identifiées ne sont pas entièrement de nouvelles découvertes ; elles ont émergé d’une recherche approfondie sur les caractéristiques géographiques et biologiques uniques des Caraïbes. Les îles servent souvent de centres d’endémisme, car les populations d’oiseaux isolées évoluent en formes distinctes au fil du temps. À mesure que ces variations se développent, certaines populations peuvent finalement être classées comme des espèces séparées.

L’espèce précédemment connue sous le nom de Troglodyte familier a été reclassée en sept espèces distinctes, dont quatre sont désormais reconnues comme endémiques des Caraïbes. Celles-ci incluent le Troglodyte kalinago, qui est indigène à la Dominique, le Troglodyte de Grenade, le Troglodyte de Sainte-Lucie et le Troglodyte de Saint-Vincent. Le Troglodyte kalinago est nommé d’après le peuple autochtone Kalinago de la Dominique et était historiquement présent en Guadeloupe et en Martinique, bien qu’il n’y soit plus trouvé aujourd’hui.

À Trinidad et Tobago, le Troglodyte familier du sud est présent, avec une répartition s’étendant en Amérique centrale et du Sud. Cependant, il est possible que d’autres recherches révèlent une espèce de troglodyte unique originaire de Trinidad et Tobago.

De plus, le Grive à poitrine blanche a été divisé en deux espèces distinctes : la Grive de Martinique et la Grive de Sainte-Lucie. La Grive de Martinique est classée comme Critiquement en danger, tandis que la Grive de Sainte-Lucie est listée comme en danger. Ces nouvelles classifications soulignent l’importance des efforts de conservation visant à protéger les habitats naturels de ces oiseaux.

L’identification de ces nouvelles espèces illustre les opportunités continues de recherche aviaire dans les Caraïbes. Avec de nouvelles espèces découvertes chaque année, il reste beaucoup à apprendre sur la diversité de la vie aviaire dans des environnements locaux tels que les jardins, les parcs, les forêts, les zones humides et les côtes. Ces informations soulignent la nécessité de soutenir les efforts de conservation et de réduire les menaces auxquelles sont confrontés ces oiseaux uniques. Protéger leurs habitats est essentiel pour assurer leur survie pour les générations futures, au bénéfice de la nature et du plaisir du public.

