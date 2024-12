St. Lucia- Bus de Sensibilisation de la Fondation Do-Nation pour Lutter Contre la Violence Basée sur le Genre

St. Lucia Times.

Par

Dawne Parris

Dans le cadre de la campagne mondiale des 16 Jours d’Activisme contre la Violence Basée sur le Genre, la Fondation Do-Nation a lancé un bus de sensibilisation dans les communautés pour sensibiliser et engager un dialogue constructif sur la violence basée sur le genre.

Cela fait partie de la campagne “Engendering Change” de la fondation, financée par le gouvernement du Canada via le Fonds canadien pour les initiatives locales (FCIL).

Le bus arbore des images soulignant l’urgence de l’implication communautaire dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Le design met en avant des thèmes clés tels que la justice, le soutien et l’autonomisation, servant d’appel à l’unité contre la violence.

La Fondation Do-Nation a déclaré que “ce n’est pas juste un véhicule ; c’est une plateforme mobile pour le plaidoyer, l’éducation et l’engagement communautaire”.

La directrice exécutive de la fondation, Diane Felicien, a ajouté : “La violence domestique touche des personnes de tous horizons, et il est impératif que nous nous unissions pour combattre ce problème. Ce bus parcourra nos quartiers, suscitant des conversations et incitant chacun à agir, que ce soit en demandant de l’aide, en soutenant un ami ou en plaidant pour un changement de politique.”

Le lancement du bus coïncidait avec divers événements pendant les 16 Jours d’Activisme, incluant des ateliers communautaires, des sessions d’information, et des partenariats avec des organisations locales dédiées au soutien des survivants de la violence domestique.

En plus de sa présence physique, la Fondation Do-Nation utilisera les plateformes de médias sociaux pour amplifier le message de cette campagne. À travers du contenu engageant et des récits, la fondation vise à créer une communauté en ligne où les survivants peuvent partager leurs expériences et trouver du soutien.

“Nous croyons en la mise en avant de la force, de la justice et de la solidarité communautaire”, a ajouté Felicien. “Cette initiative vise à garantir que les survivants se sentent autonomisés et soutenus dans leur chemin vers la guérison.”

La conseillère politique à la Haute Commission du Canada, Miriam van Nie, a partagé : “Nous sommes fiers de soutenir la campagne Engendering Change et ce bus de sensibilisation à travers le Fonds canadien pour les initiatives locales. Comme la Fondation Do-Nation, l’activisme du Canada ne se limite pas à 16 jours. Alors que les taux de violence basée sur le genre augmentent dans les Caraïbes, nous espérons que cette initiative aidera à mobiliser le soutien et encouragera tous les Saint-Luciens à jouer leur rôle pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles et promouvoir l’égalité des genres.”

Le projet Engendering Change est une initiative globale visant à aborder et atténuer les impacts de la violence basée sur le genre au sein des communautés. Le projet se concentre sur l’autonomisation des individus à travers l’éducation, le plaidoyer et les services de soutien, en favorisant une culture de respect et de sécurité.

En collaborant avec des organisations et des parties prenantes locales, le projet Engendering Change cherche à fournir des ressources pour les survivants, sensibiliser aux signes de la violence domestique, et promouvoir l’engagement communautaire dans les efforts de prévention.

