St. Lucia. La Fédération des Employeurs de Sainte-Lucie (SLEF) a exprimé sa préoccupation face à la récente recrudescence de la criminalité sur l’île et a exhorté les employeurs à renforcer les mesures de sécurité pour protéger leurs biens, leur personnel et leurs clients. ￼

St. Lucia Times.

Reconnaissant l’augmentation saisonnière de la criminalité, la SLEF avait déjà conseillé à ses membres, plus tôt dans la saison de Noël, de faire preuve de prudence et d’intensifier leurs protocoles de sécurité. Cependant, des incidents récents ont souligné la nécessité urgente d’une vigilance accrue. La Fédération recommande aux employeurs de mettre en œuvre des mesures de sécurité efficaces pour protéger les employés travaillant dans des situations vulnérables, tels que ceux effectuant des transactions sur la voie publique, et de sécuriser les locaux commerciaux. Elle encourage également une collaboration étroite avec les forces de l’ordre pour renforcer la sécurité et créer un environnement sûr pour tous. Les citoyens et les clients sont également invités à faire preuve de prudence et de vigilance dans leurs activités quotidiennes. 

La SLEF réaffirme son engagement à soutenir ses membres face à ces défis et se tient prête à fournir des conseils supplémentaires. 

