St. Lucia. La Police Prévoit d’Agir Immédiatement sur les Signalements de Personnes Disparues

St. Lucia Times

Par Keira St. Rose

La Royal Saint Lucia Police Force (RSLPF) a annoncé que les agents n’attendront plus 24 à 48 heures avant de lancer une enquête sur les signalements de personnes disparues. Désormais, la recherche commencera dès que le signalement sera fait.

Depuis des années, la procédure standard exigeait d’attendre avant de lancer des recherches officielles, mais cette pratique a été de plus en plus critiquée, notamment dans les cas où une intervention rapide aurait pu éviter des drames.

L’Assistant Commissaire de Police (ACP) Luke Defreitas a expliqué les raisons de ce changement : « Ce que nous avons entrepris récemment, c’est de commencer une enquête immédiate dès que ces signalements sont faits. Vous avez probablement entendu parler de cas dans le passé où la police demandait au public d’attendre 24 ou 48 heures avant de se lancer. Nous avons maintenant… conseillé de mettre fin à cette pratique, surtout après avoir écouté les circonstances qui entourent les disparitions présumées. »

Defreitas a reconnu que de nombreux cas de personnes disparues concernent des jeunes et sont souvent liés à des difficultés personnelles, comme des problèmes familiaux. « Beaucoup de ces cas impliquent des jeunes et, malheureusement, certains sont liés à des problèmes à la maison. Mais, nous sommes reconnaissants que plusieurs de ces personnes aient été retrouvées saines et sauves », a-t-il déclaré.

Avec le nouveau protocole, la police prévoit également de diffuser des informations sur les disparitions par l’intermédiaire de leur bureau de presse et de collaborer étroitement avec les familles pour organiser des équipes de recherche si nécessaire. Defreitas a souligné que la police prend ces signalements au sérieux et souhaite agir rapidement, car une réponse rapide augmente les chances de retrouver les personnes disparues vivantes et en sécurité

J’aime ça : J’aime chargement…