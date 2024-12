St. Lucia – Le passionné de fitness et athlète saint-lucien, Jordan Florenville, a récemment achevé un ultramarathon de 90 kilomètres au Qatar, connu sous le nom de “Qatar East to West Ultra”. ￼

St. Lucia Times

Cette course, qui s’est tenue le 13 décembre 2024, jour de la fête nationale de Sainte-Lucie, s’étendait de Doha sur la côte est à Dukhan Beach sur la côte ouest, traversant des sites emblématiques du pays. 

Les participants pouvaient concourir individuellement ou en équipes de relais.

Malgré les conditions désertiques éprouvantes, Florenville a déclaré que la course n’était “pas un défi majeur”, hormis des ischio-jambiers tendus dus à l’effort physique.

Originaire de Babonneau, il a exprimé sa fierté de représenter Sainte-Lucie sur la scène internationale, soulignant l’importance de faire connaître son pays et ses talents.

Florenville n’est pas étranger aux exploits d’endurance.

Il a participé au “Three Peak Challenge”, escaladant le Mont Gimie, le Petit Piton et le Gros Piton en une seule journée.

L’année dernière, il faisait partie d’une équipe qui a gravi le Mont Kilimandjaro en Afrique, le plus haut volcan de l’hémisphère oriental.

Il encourage les autres à adopter un mode de vie axé sur le fitness, affirmant que cela améliore la qualité de vie en renforçant la force, la vitesse et l’endurance.

Le “Qatar East to West Ultra” est considéré comme la course la plus attendue du Qatar, offrant aux coureurs l’occasion de tester leur endurance sur un parcours de 90 km à travers le pays. 

Les résultats de l’édition 2024 indiquent que les vainqueurs ont terminé la course en un peu plus de six heures, démontrant des capacités athlétiques exceptionnelles. 

Pour plus d’informations sur les courses à venir et les résultats précédents, vous pouvez consulter le site des Qatar Ultra Runners. 

Pour une perspective visuelle sur les défis des ultramarathons dans des environnements désertiques similaires, vous pouvez visionner la vidéo suivante sur l’Ultra X Jordan 2024 dans le désert de Wadi Rum.

