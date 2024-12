St. Lucia Times- Les responsables de la santé ont rapporté un démarrage réussi des opérations à la Polyclinique Urbaine Dr. Betty Wells

St. Lucia Times

Malgré des préoccupations initiales concernant une fuite dans la toiture de la salle d’attente – un problème que le ministre de la Santé, du Bien-être et des Affaires des personnes âgées, Moses Jn Baptiste, a confirmé vouloir résoudre – le ministère a déclaré jeudi dans un communiqué que la transition des services médicaux du Centre de Bien-être de Castries vers la nouvelle polyclinique a été “fluide et efficace”.

La médecin en chef des soins médicaux et urgents à la polyclinique, Dr. Delphina Vernor, a exprimé sa satisfaction quant au fonctionnement de l’établissement jusqu’à présent.

« Le ministère de la Santé est très satisfait de l’ouverture de la Polyclinique Urbaine Dr. Betty Wells. Comme vous le savez, nous avions rencontré des problèmes au Centre de Bien-être de Castries, qui fonctionnait temporairement depuis le Centre de Bien-être de La Clery. Reconnaissant l’insuffisance de cette installation pour accueillir tous les patients de la région de Castries, nous sommes très heureux d’accueillir officiellement les patients dans ce nouvel établissement », a-t-elle déclaré.



Dr. Vernor a souligné les services actuellement disponibles lors de la première phase des opérations.

« Les patients des environs ont commencé à venir et, à mesure que l’information se répand, nous nous attendons à ce que davantage de personnes accèdent aux soins ici. Nous offrons actuellement des cliniques médicales générales et traitons des urgences mineures, comme les petites coupures, les chutes, et des symptômes comme la toux et le rhume. Nous espérons que ces services aideront à alléger le flux de patients à l’hôpital OKEU et dans d’autres établissements voisins », a-t-elle ajouté.

Une infirmière diplômée de l’établissement a partagé des informations sur l’expérience des patients, notant l’amélioration de l’agencement et de l’accessibilité des services.

« L’installation est très bien conçue. J’ai suffisamment d’espace et tous les clients que je vois sont très à l’aise. Bien que certains patients aient mentionné devoir prendre deux bus pour atteindre la polyclinique, dans l’ensemble, ils sont satisfaits de l’espace amélioré, de l’agencement, et de l’accès aux services de pharmacie et aux médicaments », a partagé l’infirmière.

La Polyclinique Urbaine Dr. Betty Wells, située au Complexe Médical Dr. Winston C. Parris – anciennement l’Hôpital Victoria – est conçue pour servir de centre de soins de santé dans la zone urbaine. En plus des services médicaux généraux et de soins urgents, l’établissement abrite la Clinique Nationale de l’Œil, qui offre des services spécialisés, y compris le dépistage de la rétinopathie diabétique et le traitement au laser.

Le ministère de la Santé, du Bien-être et des Affaires des personnes âgées a encouragé le public à profiter des services de santé complets offerts à la polyclinique.

