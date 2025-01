St. Lucie – Assou Square 2025 illumine Castries avec culture et esprit communautaire

Par Josiah St. Luce

Les rues de Castries ont pris vie le jour de l’An avec le retour vibrant d’Assou Square, l’événement annuel célébrant la culture, la musique et l’esprit communautaire de Sainte-Lucie. Les festivités de cette année ont offert un programme passionnant de spectacles en direct, de compétitions et d’activités, attirant résidents et visiteurs au cœur de la capitale.

Assou Square 2025 a proposé diverses compétitions, notamment un concours de calypso, une confrontation country et western, ainsi qu’un concours de DJ mettant en valeur le talent local. Cet événement a rassemblé des personnes de tous horizons pour profiter des festivités et renouer avec leurs racines.

Parmi les nombreux dignitaires présents, le ministre du Développement des jeunes et des Sports, Kenson Casimir, s’est réjoui de l’événement :

« Je me sens très chanceux d’être ici en 2025. C’est généralement un événement que les enfants adorent. Des personnes de toute Sainte-Lucie, des gens que je n’avais pas vus depuis longtemps, sont ici. C’est quelque chose que tout le monde apprécie, je pense. »

En regardant vers l’avenir, Casimir a partagé son optimisme pour l’année :

« J’attends avec impatience une année 2025 très productive… une année d’exécution dans ma circonscription de Gros Islet, et bien sûr, dans toute Sainte-Lucie. »



Les performances ont été tout aussi dynamiques, avec le producteur et interprète TC Brown électrisant la foule :

« Jouer sur cette place, simplement le fait que toutes sortes de personnes se rassemblent ici, c’est une super ambiance. Le son était excellent, l’énergie du public était formidable. Nous avons eu une année 2024 exceptionnelle ; tous les regards étaient tournés vers Sainte-Lucie. Pour 2025, nous devons juste continuer à nous élever. C’est mon souhait pour mon pays : réduire le niveau de criminalité et élever les jeunes pour qu’ils brillent vraiment. »



Assou Square 2025 a également vu la participation d’artistes de renom comme Dezral Long, célèbre calypsonien et ancien roi du Calypso. Il a exprimé ses espoirs pour la croissance des secteurs culturel et économique de l’île :

« J’espère que nous progresserons dans tous les domaines — musique, art, commerce, tourisme — tout. Restons fidèles à nous-mêmes, continuons à nous aimer et à découvrir qui nous sommes. C’est ainsi que nous avancerons. »



Alors que les festivités se poursuivaient jusque tard dans la nuit, les sons riches du calypso, du soca et de la musique country de Sainte-Lucie ont résonné, maintenant la foule énergisée et unie dans la célébration.

