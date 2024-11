St. Lucie. Début de l’ARC 2024

St. Lucia Times

Par Josiah St. Luce

24 novembre 2024

Le départ de l’Atlantic Rally for Cruisers (ARC) dimanche marque une nouvelle occasion de mettre en valeur les industries florissantes du tourisme, de la navigation de plaisance et de la marine de Sainte-Lucie, lorsque les participants arriveront sur l’île.

Les organisateurs soulignent que l’ARC, un événement annuel de voile transatlantique, est bien plus qu’une simple course. Il représente un atout économique majeur pour l’île et met en lumière les offres uniques de Sainte-Lucie en tant que destination privilégiée pour les marins, les touristes et les investisseurs.

Cette année, 234 yachts participent aux rallyes ARC et ARC+, traversant l’océan depuis Gran Canaria jusqu’aux Caraïbes.

Impact économique et touristique

Louis Lewis, directeur général de l’Autorité touristique de Sainte-Lucie, a insisté sur l’importance de cet événement :

« C’est une course qui vient chaque année à Sainte-Lucie, et elle est très importante pour l’un des secteurs dans lesquels nous opérons, à savoir la navigation de plaisance et la marine. Elle contribue véritablement aux avantages économiques du tourisme. »

Il a également évoqué l’impact à long terme de l’ARC sur l’île :

« Je connais des personnes qui sont venues ici pour participer à la course et qui sont restées sur une longue période. Certaines ont même acheté des villas et des maisons ici, et elles reviennent régulièrement. »

En plus des participants eux-mêmes, l’événement attire des familles et amis, ce qui profite aux entreprises locales. Lewis a expliqué :

« Le nombre de participants à la course dépasse celui des personnes qui voyagent sur les bateaux. Parfois, des familles arrivent avant les participants, dépensent de l’argent et amènent leurs amis… Cela représente donc un effet économique significatif pour notre pays. »

Valorisation culturelle

Au-delà de son impact économique, l’ARC est aussi une opportunité de mettre en avant la culture de Sainte-Lucie. Cette année, l’Autorité touristique de Sainte-Lucie a introduit de nouvelles initiatives pour enrichir l’expérience des participants.

« Nous cherchons à trouver de nouvelles façons de montrer ce que l’île peut offrir », a déclaré Lewis.

Les festivités incluent des présentations culturelles, des activités interactives et des animations à la Rodney Bay Marina, siège de l’événement. Parmi les temps forts, un « fish fry » (friture de poisson) est prévu à Anse La Raye. Lewis a invité les habitants à participer :

« Nous encourageons les gens à venir voir et à faire partie de l’ambiance festive de fin d’année. »

Ressources et services maritimes

Sean Devaux, directeur général de l’IGY Rodney Bay Marina, a exprimé sa fierté quant au rôle de la marina dans l’accueil de l’événement. Il a déclaré :

« Cette année, c’est un peu différent. Nous attendons environ 147 bateaux et plus de 900 participants, sans compter les arrivées des familles et autres accompagnateurs. »

Devaux a également mis en avant la position stratégique de Sainte-Lucie en tant que porte d’entrée pour l’industrie maritime :

« Nous sommes idéalement situés grâce aux liaisons aériennes, aux services de soutien pour les bateaux et à notre emplacement géographique entre Saint-Vincent-et-les-Grenadines, un excellent lieu de croisière, et la Martinique au nord. »

Pour renforcer l’attrait de l’île, la marina a introduit une remise valable toute l’année pour les participants.

« Nous n’offrons pas cette remise uniquement pendant leur séjour sur l’île, mais pour une année entière, » a précisé Devaux. « Nous les encourageons à faire de Sainte-Lucie leur résidence à long terme. »

Un événement multinationale

Avec 145 participants de nationalités diverses, l’ARC 2024 promet d’être une célébration vibrante. Bien que le niveau de sponsoring soit inférieur à celui des années précédentes, Lewis a salué le retour de nombreux sponsors, ajoutant que cela était très encourageant.

Photo : Penny Oyster (GBR) franchissant la ligne d’arrivée à Sainte-Lucie lors de l’ARC 2023.

J’aime ça : J’aime chargement…