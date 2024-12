St. Lucie- La Fin d’une Année Réussie pour Feed the Poor Ministry avec la Collaboration de Noël avec FLOW

St. Lucia Times

Par Tony Nicholas

FLOW s’est récemment associé à Feed the Poor Ministry pour son événement annuel de Noël, apportant de la joie aux personnes moins fortunées de la ville et clôturant une « bonne année » pour l’association caritative enregistrée.

Selon Gaspar Henry, PDG de Feed the Poor Ministry, l’événement au Constitution Park a marqué la fin d’une année bien remplie et réussie pour l’organisation à but non lucratif.

« Je dois dire que ça a été une bonne année pour Feed the Poor Ministry, surtout en termes de soutien public et gouvernemental. Les subventions du gouvernement ont fait une différence et quelques personnes supplémentaires nous ont rejoints et nous soutiennent chaque mois », a déclaré Henry au St. Lucia Times.

« Cette année, nous avons pu nous développer dans certains domaines, comme les vêtements ; nous avons reçu beaucoup de vêtements et avons pu répondre aux besoins des gens.

« Pour notre ministère des écoles, nous continuons à aller dans les écoles et à essayer de façonner l’esprit des jeunes, et en arrivant à l’activité de Noël avec FLOW, c’était notre événement de clôture et ça a été très merveilleux », a ajouté Henry.

Il a noté que son organisation est partenaire de FLOW depuis 16 ans et que l’équipe du Centre de Natation Aquatique a aidé cette année.

« Ensemble, nous avons pu servir 200 repas et distribuer des colis cadeaux aux personnes âgées. Elles ont été bien prises en charge et c’était un vrai régal de Noël – le gâteau, les cupcakes, le jus, l’eau, les pommes, accompagnés d’un déjeuner spécial comprenant du jambon et de la dinde », a-t-il expliqué.

« Je tiens donc vraiment à remercier FLOW et je dois dire qu’ils sont le soutien financier mensuel de Feed the Poor Ministry, et pour cela, je suis très reconnaissant », a-t-il ajouté.

En se tournant vers 2025, Henry a partagé ses objectifs d’expansion de la portée de l’organisation.

« Quand j’ai commencé Feed the Poor Ministry il y a presque 20 ans, je ne l’ai pas vu comme quelque chose qui serait centralisé ou basé uniquement en ville. Donc, en ce moment, je cherche à aller dans plus de communautés, je regarde Roseau et Canaries dans un premier temps. J’aimerais vraiment avoir au moins quelques sessions dans plus de communautés, en dehors du centre de Castries ; c’est mon but, c’est mon objectif et par la grâce de Dieu, cela va se réaliser », a déclaré Henry.

