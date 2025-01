St. Lucie -« L’année à venir est pleine de promesses » – Président par intérim de la SLHTA

St. Lucia Times

Affirmant que 2024 restera une année historique pour Sainte-Lucie, le président par intérim de la Saint Lucia Hospitality and Tourism Association (SLHTA), Erwin Louisy, s’est montré optimiste pour 2025.

« L’année à venir est pleine de promesses, et je suis enthousiaste quant aux opportunités qui nous attendent », a déclaré Louisy dans son message du Nouvel An.

« Alors que nous entamons ce nouveau chapitre, la SLHTA réaffirme son engagement à contribuer au développement de notre peuple et de notre formidable pays », a-t-il ajouté.

En revenant sur 2024, Louisy a souligné que ce fut une année marquante et riche en événements pour l’organisation, qui célébrait son 60ᵉ anniversaire.

Voici le message complet :

Au nom du conseil d’administration, de la direction et du personnel de la Saint Lucia Hospitality and Tourism Association (SLHTA), je suis ravi de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

2024 a été une année mémorable pour Sainte-Lucie. Des milliers de personnes ont continué à être charmées par la beauté captivante de l’île et par la convivialité de ses habitants, avec une croissance soutenue mois après mois tout au long de l’année. Sainte-Lucie a remporté de nombreux prix prestigieux, notamment celui de Meilleure destination lune de miel des Caraïbes, de Meilleure destination lune de miel au monde et de Prix de la résilience des destinations des Caraïbes.

Des progrès significatifs ont été réalisés pour renforcer l’industrie touristique, notamment grâce à des investissements visant à accroître la capacité d’hébergement et à diversifier l’offre, en posant par exemple les bases du premier parc de sculptures sous-marines de Sainte-Lucie.

L’un des moments les plus inspirants de l’année a été l’exploit de Julien Alfred, championne olympique, qui a accompli l’impossible, apportant une immense fierté à la nation. Les acteurs du tourisme ont eu l’honneur d’accueillir Alfred en tant qu’ambassadrice du tourisme, avec des projets passionnants pour promouvoir Sainte-Lucie à l’échelle mondiale.

Pour la SLHTA, 2024 fut également une année historique, marquant notre 60ᵉ anniversaire. Nous avons poursuivi nos efforts de plaidoyer dans de nombreux domaines, notamment le travail, l’environnement, les normes et les politiques industrielles.

Lorsque nos frères et sœurs de Grenade et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ont été frappés par une tragédie, nous avons mobilisé nos membres et des citoyens privés pour recueillir plus de 100 000 $ US d’aide humanitaire pour les victimes des ouragans.

L’Association a continué d’investir dans les ressources humaines de l’île, en soutenant des initiatives ciblant les travailleurs du secteur de l’hôtellerie, les jeunes

