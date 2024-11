St. Lucie. Pierre rend hommage aux modèles masculins et encourage les hommes à donner la priorité à leur santé

St. Lucia TimesPar Josiah St. Luce

Mardi, le Premier ministre de Sainte-Lucie, Philip J. Pierre, a rendu hommage aux modèles masculins à l’occasion de la Journée internationale des hommes.

« Bravo à tous les hommes qui contribuent de manière significative à notre société en étant des modèles exemplaires, en prenant soin de leurs familles et en servant nos communautés », a déclaré Pierre.

Il a également lancé un appel aux hommes à donner la priorité à leur santé, soulignant l’importance de maintenir un bien-être physique et mental. « Alors que nous nous célébrons les uns les autres, engageons-nous à prendre soin de notre santé mentale et physique », a-t-il affirmé.

Pierre a mis en lumière les efforts du gouvernement pour soutenir la santé des hommes en annonçant : « Dans le cadre de la Couverture Santé Universelle (CSU), je vous encourage à profiter du dépistage du cancer de la prostate, qui débutera le lundi 2 décembre 2024 dans les centres de santé de l’île. »

À l’occasion de la Journée internationale des hommes, Bradly Felix, représentant parlementaire de Choiseul-Saltibus, a également souligné le rôle des hommes en tant que figures inspirantes et piliers communautaires. « Aujourd’hui, nous célébrons les hommes de nos vies – les pères, frères, oncles, fils, amis, mentors et collègues – qui nous inspirent par leur force, leur compassion et leur résilience », a déclaré Felix.

Il a insisté sur l’importance de reconnaître leur impact : « Honorons leurs contributions à la famille, à la communauté et à la société, tout en encourageant des discussions ouvertes sur la santé, le bien-être et l’importance de la bienveillance. »

Felix a également exprimé sa gratitude envers les hommes qui s’efforcent d’avoir un impact positif : « À tous les hommes qui s’efforcent de grandir, de soutenir et de diriger avec intégrité, nous vous voyons, nous vous apprécions et nous vous célébrons ! »

De son côté, le Saint Lucia Marketing Board a profité de l’occasion pour mettre en lumière les contributions essentielles des hommes dans l’agriculture. « En cette Journée internationale des hommes, nous honorons les hommes travailleurs dans l’agriculture qui sont l’épine dorsale de la sécurité alimentaire de notre nation », a indiqué le Conseil dans un communiqué.

Le Conseil a reconnu le rôle crucial de ces hommes : « Votre dévouement alimente notre mission de relier les fermes aux familles. Merci pour vos efforts inlassables pour faire croître et soutenir notre secteur agricole. »

L’Association de planning familial de Sainte-Lucie a également marqué cette journée en soulignant l’importance des modèles masculins positifs et en abordant les questions clés qui affectent les hommes.

La Journée internationale des hommes reconnaît et honore les contributions inestimables des hommes au sein des familles, des communautés et de la société. Cette année, les dirigeants et organisations locaux ont célébré les hommes qui inspirent force, compassion et résilience, tout en mettant l’accent sur l’importance de la santé et du bien-être.

J’aime ça : J’aime chargement…