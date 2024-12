St. Lucie. SDA Jeunesse organise une collecte de fonds pour une patiente atteinte d’insuffisance rénale chronique

St. Lucia Times

Quinn St. Juste

Les jeunes de l’Église Adventiste du Septième Jour de Bocage organisent une marche pour une noble cause. Cet événement, prévu pour le 15 décembre, vise non seulement à promouvoir la forme physique, mais aussi à collecter des fonds pour Rica Pierre, une jeune femme de 29 ans.

Rica est atteinte d’insuffisance rénale chronique, et son état critique nécessite des soins médicaux à l’étranger. Cependant, le coût élevé de ces traitements représente une lourde charge financière, ce qui la place dans une situation d’urgence.

Selon un communiqué du département de la jeunesse de l’église, le groupe cherche à mobiliser non seulement la communauté adventiste, mais aussi l’ensemble de la société.

« En plus de sensibiliser et de collecter des fonds pour aider Rica à couvrir ses frais médicaux, le Département de la Jeunesse de l’Église Adventiste de Bocage souhaite impliquer la communauté, notre société et la nation dans une activité que les familles peuvent apprécier ensemble de manière significative et holistique.

Nous espérons que les gens viendront passer du temps avec leurs amis et leur famille tout en contribuant aux frais médicaux de Rica. C’est une opportunité de s’amuser tout en ayant un impact positif sur la vie d’une jeune femme qui lutte pour sa survie. »

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils avaient choisi cette initiative, un représentant du groupe a expliqué :

« La marche ne favorise pas seulement un mode de vie sain, elle peut aussi être un moyen puissant de soutenir des causes importantes. En participant, les gens privilégient leur propre santé tout en contribuant à une cause qui peut changer la vie d’une personne dans le besoin. »

La marche débutera à 5h30 à l’Église Adventiste de Bocage, passera par Girard et Guesneau, avant de revenir à Bocage pour la conclusion. L’événement est ouvert à tous les âges, avec un tarif de participation de 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants. Après la marche, un petit-déjeuner de collecte de fonds sera organisé à l’église. Tous les fonds collectés seront destinés à soutenir Rica dans cette période difficile.

Les participants sont invités à porter une touche de rose en solidarité avec la cause. Ceux qui ne peuvent pas assister à l’événement mais souhaitent contribuer peuvent le faire en utilisant les informations suivantes :

• Nom du compte : Rica Pierre

• Banque : Bank of Saint Lucia (BOSL)

• Agence : Bridge Street

• Type de compte : Épargne

• Numéro de compte : 933966724

