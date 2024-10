Ste. Lucie. Préoccupations concernant la marginalisation avant le Sommet AI de Sainte-Lucie

St Lucia Times

À l’approche du Sommet AI Global South, prévu pour commencer mardi à Sainte-Lucie, des inquiétudes émergent concernant le potentiel de l’intelligence artificielle (IA) à aggraver la marginalisation, en particulier dans les communautés sous-représentées.

Aaron Alexander, président du Conseil Iyanola pour l’avancement du Rastafarisme et des peuples panafricains, a publié une déclaration soulignant la nécessité d’une approche équilibrée en matière d’adoption de l’IA, principalement dans le contexte du Sud global.

« Bien qu’il soit vrai que de tels progrès technologiques peuvent faciliter la vie de l’humanité, » a déclaré Alexander, « cela ne signifie pas qu’ils ne pourront pas engendrer des difficultés auxquelles notre population pourrait ne pas être suffisamment préparée. »

Il a souligné que le système éducatif a laissé la population mal préparée à naviguer dans le paysage complexe et en rapide évolution de l’IA.

Alexander a exprimé son inquiétude quant au fait que les voix marginalisées pourraient être exclues des conversations critiques, en prenant exemple sur les frais d’inscription de 500 $ US, qui constituent une barrière économique empêchant de nombreux Saint-Luciens de participer au sommet.

« 500 $ US est au-delà de ce que le public, censé être présent pour faire entendre sa voix, peut se permettre, » a-t-il déclaré. « Cela a-t-il été une manière d’écarter certaines personnes ? Y aura-t-il des engagements communautaires avec la population sur l’IA ? »

Le message d’Alexander a mis en lumière des problèmes plus larges, comparant un modèle de développement de l’IA à du néocolonialisme.

Il a soutenu qu’historiquement, le Nord global a dicté le chemin au Sud global, et il a mis en garde contre le risque qu’une dynamique de pouvoir similaire s’installe dans le domaine de l’IA. Il a encouragé les Saint-Luciens à « rester vigilants » pour s’assurer que l’IA soit appliquée d’une manière qui profite plutôt que ne contrôle ou ne marginalise.

En plus des préoccupations économiques et sociales, Alexander a souligné le potentiel de l’IA à influencer des aspects de la vie allant de la culture à la politique, souvent de manière à compromettre l’identité et l’autonomie locales.

Il a cité des poursuites récentes aux États-Unis et au Royaume-Uni, où des artistes et des créateurs poursuivent des entreprises comme Midjourney et Runway AI pour des problèmes de droits d’auteur, affirmant que ces systèmes d’IA menacent les moyens de subsistance des créateurs et leur propriété intellectuelle.

Pour les Caraïbes, Alexander a argué que l’IA présente des risques uniques, y compris la possibilité de vol d’identité et les complications liées à la transition vers des sociétés sans espèces. « Il doit y avoir un équilibre, » a-t-il dit. « Tout le monde ne souhaitera pas participer à cela. Les gens devraient avoir la liberté de choix. »

Avec le Sommet AI Global South qui s’apprête à attirer l’attention internationale sur Sainte-Lucie, les commentaires d’Alexander soulignent la nécessité d’une approche prudente et inclusive de l’IA, un appel à progresser sans laisser les plus vulnérables derrière.

