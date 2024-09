Sur la disparition soudaine d’un ” brave ” Kalinago,

Dominica on line

Christian Darroux, 38 ans, était à l’apogée de sa vie lorsque la mort est venue frapper à sa porte au début de la Semaine Kalinago. Le dimanche 14 septembre commençait pour lui comme n’importe quel autre jour, plein d’excitation et d’anticipation d’une grande journée enrichissante parce qu’il avait initié et organisé la Kalinago Rounders League (KRL) et qu’il était conscient du fait que son innovation était cruciale pour le succès continu de la ligue. Des matchs étaient prévus pour le week-end et il était déterminé à se rendre au Jolly John Memorial Park pour jouer le rôle d’arbitre lors du premier match de la journée. Cependant, ce jour-là, Christian s’est soudainement effondré à la vue de tous. Peu de temps après, les personnes présentes et les spectateurs ont commencé à crier à tue-tête : “Oh mon Dieu, il est mort, il est mort…”

La nouvelle choquante de son décès s’est répandue comme une traînée de poudre sur les médias sociaux. Christian était une personne très populaire dans la communauté. Il était impliqué dans presque tous les groupes communautaires, et même sa mère aurait été surprise par l’ampleur de sa participation à la communauté. Par exemple, M. Darroux était vice-président de la section de la Croix-Rouge de Kalinago, et la présidente de l’organisation, Mme Kathleen Auguiste, a déclaré : “La Croix-Rouge de la Dominique est profondément attristée par la nouvelle du décès de M. Christian Darroux, qui était vice-président de la section de la Croix-Rouge de Kalinago”.

Il était également président du Comité de développement du hameau de Point/Salybia.

“Au nom de la direction du Comité de développement du hameau, nous sommes profondément attristés par le décès de Christian, une personne remarquable qui a consacré une grande partie de sa vie à l’amélioration du territoire. Son engagement inébranlable et ses efforts inlassables ont laissé une marque inoubliable sur tous ceux qui l’ont connu. Nous nous souviendrons avec émotion de sa passion, de ses qualités de dirigeant et de son souci sincère des autres. Nous sommes vraiment choqués”, a déclaré un porte-parole de l’organisation.

Les dirigeants du territoire Kalinago, notamment le représentant parlementaire, M. Cozier Frederick, le chef et le conseil Kalinago, les chefs religieux, les écoles, les dirigeants politiques et de nombreux autres dirigeants, ont tous exprimé leur choc et leur incrédulité en apprenant la nouvelle du décès de Christian.

Christian était membre du district d’urgence de Kalinago en tant qu’opérateur radio certifié. Le coordinateur du district d’urgence, M. Vanty Auguiste, a exprimé sa tristesse et son incrédulité à l’annonce de la nouvelle.

Il a déclaré : “Juste au moment où nous sommes dans la saison des ouragans, quand les services de Christian [sont] le plus nécessaires pour aider à la formation des autres en matière de communication radio, un vide est créé. Il est mort avec ses bottes au service de la population. Que Dieu le récompense pour son amour du service au peuple”.

Toute la communauté est sous le choc de la disparition de Christian. Beaucoup déplorent qu’il ait été “si jeune”, ce qui est vrai puisqu’il n’avait “que” 38 ans. Cependant, partout dans le monde, des événements indicibles et inimaginables arrivent à des personnes qui sont censées être trop jeunes pour mourir. La Bible nous rappelle que “la mort vient comme un voleur dans la nuit” (1Thes.5,4). Certains d’entre nous se souviennent peut-être de cette prière à l’heure du coucher : “Si je devais mourir [avant de me réveiller], je prie le Seigneur de prendre mon âme”. Soyons tous vigilants car nous ne connaissons pas l’heure. Christian Darroux ne se doutait pas que son heure était venue lorsqu’il commençait la journée plein d’énergie, d’excitation et de gaieté.

