Trinité-et-Tobago en quête d’identité : Débat sur l’héritage colonial et les symboles du passé

Trinité-et-Tobago est actuellement plongée dans une réflexion nationale sur son héritage colonial. Alors que la nation cherche à définir son identité postcoloniale, un débat animé s’est engagé autour du maintien ou du retrait des statues, panneaux et monuments issus de l’époque coloniale. Ce dialogue reflète une prise de conscience grandissante au sein de la population sur l’importance de redéfinir les symboles publics afin de mieux représenter l’histoire et les aspirations contemporaines du pays.

SAN JUAN, Porto Rico – Dans un petit auditorium de la capitale balnéaire de Trinité-et-Tobago, Christophe Colomb et d’autres personnages de l’époque coloniale ont été passés au crible, mercredi, au cours d’un long débat ponctué de ricanements, d’applaudissements et d’explosions.

Le gouvernement avait demandé aux habitants de cette île jumelle des Caraïbes orientales s’ils étaient favorables au retrait des statues, des panneaux et des monuments ayant un lien avec la colonisation et s’ils souhaitaient que ces espaces soient utilisés à la place. L’un après l’autre, des personnes d’origine africaine, européenne et autochtone se sont approchées du microphone et ont répondu.

Certains ont suggéré que la statue de Christophe Colomb soit placée dans un musée. D’autres ont demandé qu’elle soit détruite et que les gens soient autorisés à piétiner les restes poussiéreux. Un homme a encouragé les autorités à rassembler les statues de personnages coloniaux et à créer une « place de l’infâme».

La majorité des plus de deux douzaines de personnes qui ont pris la parole, et des dizaines d’autres qui ont commenté en ligne, ont soutenu le retrait des symboles et des noms de l’époque coloniale.

« Il s’agit de savoir comment, après 62 ans d’indépendance, nous continuons à vivre dans un espace qui reflète les idéaux, la vision et les opinions de ceux qui étaient nos maîtres coloniaux »,

a déclaré Zakiya Uzoma-Wadada, président exécutif du comité de soutien à l’émancipation des îles.

La Trinité-et-Tobago est le dernier pays en date à adhérer à un mouvement mondial lancé ces dernières années pour abolir les symboles de l’ère coloniale, car elle doit faire face à son passé et se demander si et comment elle doit le commémorer, alors que les demandes de réparations pour l’esclavage se multiplient dans les Caraïbes.

L’audition publique s’est tenue une semaine après que le gouvernement a annoncé qu’il allait redessiner les armoiries de la nation pour en retirer les trois célèbres navires de Christophe Colomb – la Pinta, la Niña et la Santa María – et les remplacer par le steelpan, un instrument de percussion populaire originaire de la nation caribéenne.

D’autres ont réclamé d’autres changements mercredi soir.

« Qu’est-ce que la reine fait encore en haut des armoiries ? S’il vous plaît, laissez-la reposer », a déclaré Eric Lewis, qui s’identifie comme un membre des Premiers Peuples, également connus sous le nom d’Amérindiens.

La Trinité-et-Tobago a d’abord été colonisée par les Espagnols, qui l’ont gouvernée pendant près de 300 ans avant de la céder aux Britanniques, qui l’ont gouvernée pendant plus de 160 ans, jusqu’à l’indépendance des îles en 1962. L’empreinte coloniale subsiste dans les rues et sur les places, avec une statue de Christophe Colomb qui domine la place du même nom dans la capitale, Port-of-Spain.

Le National Trust de l’île la considère comme « l’un des plus grands embellissements de notre ville », mais beaucoup ne sont pas d’accord.

« C’est un manque de respect pour ceux qui ont été ses victimes. Les gens ont énormément souffert », a déclaré Shania James en demandant que la statue soit placée dans un musée. « Ses atrocités ne doivent pas être oubliées.

Une poignée de personnes, dont la guide Teresa Hope, qui est noire, ont toutefois rejeté les inquiétudes concernant la façon dont leurs ancêtres ont été traités.

« Ils ont survécu, j’ai survécu, et nous continuerons à avancer », a-t-elle déclaré, ajoutant que si les actions des personnages historiques étaient examinées à la loupe, “tout serait mis à terre”.

Rubadiri Victor, président de la Coalition des artistes, a déclaré que son pays devrait plutôt ériger des statues et des monuments en l’honneur de certains des quelque 200 Trinbagoniens qui représentent le meilleur des îles.

« Nous trébuchons sur les héros », a-t-il déclaré. « Nous avons produit tant de génie, et cette lignée n’est nulle part présente dans le paysage.

Parmi les personnes proposées, on trouve l’écrivain V.S. Naipaul, lauréat du prix Nobel, Cyril Lionel Robert James, historien et journaliste, et Kwame Ture, qui a contribué à lancer le mouvement Black Power aux États-Unis. D’autres ont suggéré d’honorer d’éminentes Amérindiennes et davantage de femmes locales, notamment Patricia Bishop, éducatrice et musicienne, et Beryl McBurnie, enseignante reconnue pour avoir promu et sauvegardé la danse caribéenne.

Le débat devait se poursuivre prochainement dans l’île sœur de Tobago, le gouvernement ayant reçu jusqu’à présent près de 200 propositions sur ce qu’il devrait faire.

