Jardin des merveilles : l’expérience de Bangalore peut-elle faire éclore un aéroport Guerlain sur l’Arc Atlantique ?

Dans la célèbre plantation Guerlain de Mayotte, « jardin archipel » du canal du Mozambique ; se trouve à quelques centaines de mètres du centre de Combani l’une des plus importantes plantations d’Ylang-Ylang, la fleur qui a révolutionné le parfum, ainsi que des épices comme les clous de girofle et la vanille. Alambics, distillat d’essences, allée de cocotiers … Entre nature et architecture, l’univers de la parfumerie peut-il servir de laboratoire d’inspiration et de décarbonation de l’aviation du XXIème siècle ?

Le pavillon des Comores à l’Exposition universelle de Dubaï anticipait déjà de grandes mutations avec des fleurs colorées et animaux magiques, comme les cœlacanthes, une espèce rare de poisson, fabriqués à partir de plastiques recyclés.

Inspiré par la réputation de « ville-jardin » de Bangalore, le terminal 2 de l’aéroport international Kempegowda desservant la ville de Bangalore en Inde connecte désormais les passagers à la nature à chaque étape de leur voyage.

Ce terminal de 255 000 mètres carrés redéfinit l’expérience aéroportuaire avec des espaces paysagers et de riches matériaux naturels, créant une véritable oasis au milieu d’un aéroport animé.

Le terminal principal, doté d’un revêtement en brique, en bambou et en verre, présente une « ceinture forestière » à plusieurs niveaux avec une flore indigène et des pavillons en bambou, offrant un environnement apaisant aux voyageurs.

Les ponts et les sentiers extérieurs rendent l’expérience encore plus immersive, tandis que les finitions reflètent le paysage local avec du granit, des briques rouges et du rotin tressé.

Jean-Pierre Guerlain, dernier propriétaire privé du lac de Grand Lieu, situé à proximité de l’aéroport de la ville de Jules Verne, a légué un véritable Pavillon des merveilles aux générations futures, grâce à la sauvegarde de la biodiversité du site.

Dans ce même contexte géographique, est né à Nantes le lancement de FlyPool, la première solution de covoiturage écologique dédiée aux transferts aéroportuaires.

Cette nouvelle mobilité augmentée peut certainement contribuer au processus de certification des aéroports de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire Montoir de l’ISO 9001 & 14001, normes exigeantes en matière de décarbonation.

Ce processus de décarbonation pour atteindre notamment la certification ISO 14001 implique la mise en place d’un système de management environnemental sur toute la plateforme de l’aéroport Nantes Atlantique. L’ambition vise aussi à faire un système unique intégré avec l’ISO 9001, le système de gestion de sécurité aéroportuaire (SGS AESA), l’accréditation carbone (ACA) sans oublier la conformité réglementaire (HSE compliance management ).

Ce futur Jardin des merveilles offre un chemin qui rappelle peut-être le parfum Vol de nuit de la maison Guerlain ?

Un parfum inspiré du roman homonyme d’Antoine de Saint-Exupéry, publié en 1931, dont l’action se déroule en Amérique latine quand l’aviation aéropostale n’en est qu’à ses débuts. Si l’avion est plus rapide que le bateau, ce dernier rattrape son retard pendant la nuit. Le défi est donc là : voler de nuit et faire de l’aviation le moyen le plus rapide pour acheminer le courrier…

Au sud de Nantes, le pavillon Guerlain offre déjà au public une visite sensorielle et poétique. La maison des hommes devient celle des créatures du Lac (faune, flore & légendes). Pour terminer la terrasse panoramique offre aux visiteurs une vue à 180 ° sur le lac, véritable fenêtre sur la beauté réelle et naturelle du lac. En somme, un véritable pavillon des merveilles !

Il ne reste désormais qu’à bâtir un jardin des merveilles au cœur de l’aéroport voisin où Jean-Pierre Guerlain accueillait de nombreuses personnalités comme Christophe Soames, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en France, gendre de Sir Winston Churchill.

