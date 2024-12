Un duo grand-père-petit-fils remporte le championnat de dominos Par Seaford Russell Jr

Cayman Compass

2 décembre 2024

Karry Carter et Rylan Bennett Carter ont remporté le tournoi de dominos Boys to Men.

(Photo : Seaford Russell Jr)

Les parties de dominos peuvent parfois être très compétitives, voire houleuses, mais les équipes de deux participants au deuxième tournoi annuel Boys to Men ont fait preuve de fair-play et de coopération tout au long de l’événement.

Organisé pour la deuxième année consécutive, cet événement vise à renforcer les liens entre les fils et leurs pères ou figures paternelles.

Cette année, le programme Boys to Men et le Family Resource Centre ont accueilli plus de 25 joueurs pour célébrer la Journée internationale des hommes, qui avait pour thème « Des modèles masculins positifs ».

L’équipe composée de Rylan Bennett Carter et de son grand-père Karry Carter n’a pas seulement remporté le tournoi, mais a également gagné le respect de nombreux participants grâce à leur esprit sportif et leur patience lors des différentes manches.

Une victoire inattendue

Rylan a recruté son grand-père Karry comme partenaire pour l’événement. Bien qu’il n’ait pas envisagé de gagner, avoir un vétéran du jeu à ses côtés s’est avéré un atout précieux.



« Je ne m’attendais pas à rentrer à la maison avec quoi que ce soit, » a confié Rylan au Compass. « Maintenant, je peux montrer à ma mère que j’ai ramené quelque chose, et je me sens bien. »

En plus de repartir avec un trophée, Rylan a renforcé sa relation avec son grand-père, pour qui il a exprimé sa gratitude.

« Nous avons beaucoup créé de liens, je pense, grâce à ce tournoi de dominos. Cela nous a rapprochés. Il m’a appris certaines choses et je me suis amélioré… Parce que moi, je joue juste pour jouer, » a-t-il expliqué.

« C’est très spécial, car les enfants, de nos jours, n’ont pas toujours leur grand-père avec eux. Ils n’ont pas l’occasion d’apprendre les choses avec lesquelles leur grand-père a grandi. Avoir encore mon grand-père aujourd’hui, c’est quelque chose que j’apprécie beaucoup. Tout ce que je peux apprendre de lui, je le prends. »



Le rôle d’un mentor

De son côté, Karry a souligné qu’il s’efforce de transmettre à sa famille tout ce qu’il sait, tant sur la vie que sur le jeu de dominos, qu’il pratique depuis 55 ans.

« Je suis heureux de jouer avec mon petit-fils, je suis heureux de lui apprendre. Il apprend vite, il comprend, et c’est le plus important dans le jeu de dominos, » a-t-il déclaré.

Interrogé sur ce que cela signifie pour lui d’être un mentor pour son petit-fils, Karry, les larmes aux yeux, a répondu :

« Je suis reconnaissant d’être son grand-père, et tout ce que je peux lui enseigner, je le ferai. Je suis heureux d’être avec lui. »

Lors de la remise des prix, Mitzi Callan, l’un des sponsors de l’événement, a remis une récompense à l’équipe gagnante composée du grand-père et du petit-fils.

J’aime ça : J’aime chargement…